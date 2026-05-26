Advertisement
trendingNow13229645
Hindi Newsक्रिकेटटॉस जीतकर गुजरात ने खेला बड़ा दांव, जो अब तक नहीं हुआ वो कर पाएगी RCB? तभी मिलेगा फाइनल का टिकट

टॉस जीतकर गुजरात ने खेला बड़ा दांव, जो अब तक नहीं हुआ वो कर पाएगी RCB? तभी मिलेगा फाइनल का टिकट

RCB vs GT, Qualifier 1: आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं. इन सभी मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है. इसका मतलब साफ है कि अगर RCB को ये मैच जीतकर फाइनल में एंट्री लेनी है तो उन्हें इतिहास बदलना होगा. इस सीजन भी RCB और GT के बीच ग्रुप स्टेज में 2 मुकाबले हुए और दोनों मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम रहा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 26, 2026, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉस जीतकर गुजरात ने खेला बड़ा दांव, जो अब तक नहीं हुआ वो कर पाएगी आरसीबी? (Photo: iplt20.com)
टॉस जीतकर गुजरात ने खेला बड़ा दांव, जो अब तक नहीं हुआ वो कर पाएगी आरसीबी? (Photo: iplt20.com)

RCB vs GT, Qualifier 1: 17 साल के सूखे का अंत कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2025 में आईपीएल चैंपियन बनी. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम इस सीजन भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. RCB ने पॉइंट्स टेबल पर शिखर पर रहते हुए ग्रुप स्टेज को फिनिश किया. क्वालीफायर-1 में उनका सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में सिक्का शुभमन गिल के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना देर किए गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात टाइटंस ने ये दांव इसलिए खेला, क्योंकि इन दोनों टीमों का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, जहां बाद में बैटिंग करने वाली टीम फायदे में रही है.

गुजरात के खिलाफ इतिहास बदल पाएगी आरसीबी?

आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं. इन सभी मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है. इसका मतलब साफ है कि अगर RCB को ये मैच जीतकर फाइनल में एंट्री लेनी है तो उन्हें इतिहास बदलना होगा. इस सीजन भी RCB और GT के बीच ग्रुप स्टेज में 2 मुकाबले हुए और दोनों मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम रहा.

विराट कोहली ने रचा इतिहास

गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 में विराट कोहली ने 26 गेंद पर 43 रनों की अच्छी पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने इस सीजन में अपने 600 रन पूरे कर लिए. विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने IPL में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाए हैं. उन्होंने 2023, 2024 और 2025 में भी ये कारनामा किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा बनेगा IPL का ये नियम? SRH के खिलाफ एलिमिनेटर मैच खेले बिना हो जाएंगे बाहर

 

गुजरात और बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन 

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
Gujrat
गुजरात के गिर में 3 शावक समेत 5 शेरों की मौत, बेबेसिया महामारी का सता रहा डर
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर पर फिर दिखा पाकिस्तान-चीन का नापाक मंसूबा, भारत ने दिया करारा जवाब
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
Karnataka politics
कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; अब आगे क्या होगा?
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
West Bengal
ममता राज में मौज कर रहे घुसपैठियों की आई शामत! कैसा है बॉर्डर का हाल? Ground Report
महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी
Inflation
महंगाई की मार: आम आदमी की टूटती कमर और सरकार की चुप्पी
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
Tamil Nadu
CM बनने के बाद 'थलापति' के सामने पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती, पीएम मोदी को लिखा पत्र
मानसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
Monsoon
मानसून तो अभी दूर है, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश का आया अलर्ट; IMD का नया अपडेट
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
West Bengal
₹5 में सरकार खिलाएगी माछ-भात, महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपये;बंगाल में क्या-क्या बदला
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
West Bengal
'ये दामाद हैं क्या? जल्दी-जल्दी भागो...,' घुसपैठियों को CM शुभेंदु की आखिरी चेतावनी
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा
amit shah
डेमोग्राफी चेंज पर सरकार लाई 'गेम चेंजर' प्लान, देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा