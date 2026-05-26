टॉस जीतकर गुजरात ने खेला बड़ा दांव, जो अब तक नहीं हुआ वो कर पाएगी RCB? तभी मिलेगा फाइनल का टिकट

RCB vs GT, Qualifier 1: आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं. इन सभी मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है. इसका मतलब साफ है कि अगर RCB को ये मैच जीतकर फाइनल में एंट्री लेनी है तो उन्हें इतिहास बदलना होगा. इस सीजन भी RCB और GT के बीच ग्रुप स्टेज में 2 मुकाबले हुए और दोनों मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम रहा.
Trending Photos
RCB vs GT, Qualifier 1: 17 साल के सूखे का अंत कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2025 में आईपीएल चैंपियन बनी. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम इस सीजन भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. RCB ने पॉइंट्स टेबल पर शिखर पर रहते हुए ग्रुप स्टेज को फिनिश किया. क्वालीफायर-1 में उनका सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में सिक्का शुभमन गिल के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना देर किए गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात टाइटंस ने ये दांव इसलिए खेला, क्योंकि इन दोनों टीमों का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, जहां बाद में बैटिंग करने वाली टीम फायदे में रही है.
आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 8 मुकाबले हुए हैं. इन सभी मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है. इसका मतलब साफ है कि अगर RCB को ये मैच जीतकर फाइनल में एंट्री लेनी है तो उन्हें इतिहास बदलना होगा. इस सीजन भी RCB और GT के बीच ग्रुप स्टेज में 2 मुकाबले हुए और दोनों मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम रहा.
गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालीफायर-1 में विराट कोहली ने 26 गेंद पर 43 रनों की अच्छी पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने इस सीजन में अपने 600 रन पूरे कर लिए. विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने IPL में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाए हैं. उन्होंने 2023, 2024 और 2025 में भी ये कारनामा किया था.
यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरा बनेगा IPL का ये नियम? SRH के खिलाफ एलिमिनेटर मैच खेले बिना हो जाएंगे बाहर
गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.