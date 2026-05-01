इसके आगे मैक्सवेल-ग्रीन सब फेल, 'चूना' लगाने में इस खिलाड़ी का नहीं कोई मुकाबला, अब तक 40 करोड़ बर्बाद!

IPL के 19 सालों के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, जिनपर 'नाम बड़े और दर्शन छोटे' का आरोप लगा है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल से लेकर लियम लिविंगस्टोन और कैमरन ग्रीन का नाम शामिल है. हालांकि, इस सूची में एक भारतीय खिलाड़ी भी है, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान हैं.
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आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, जिनपर 'नाम बड़े और दर्शन छोटे' का आरोप लगा है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल से लेकर लियम लिविंगस्टोन और कैमरन ग्रीन का नाम शामिल है. हालांकि, इस सूची में एक भारतीय खिलाड़ी भी है, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) हैं. आईपीएल 2026 (IPL 2026) में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की तरफ से खेल रहे शाहरुख लंबे समय से इस लीग का हिस्सा हैं, लेकिन 2-3 मैचों को छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. 30 वर्षीय खिलाड़ी ने आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स की तरफ से डेब्यू किया था. 2024 में उन्हें गुजरात टाइटंस ने खरीदा और तब से वो इसी टीम का हिस्सा हैं.
आईपीएल एक ऐसा मंच है, जहां से युवा खिलाड़ियों को निखरने का पूरा मौका मिलता है. शुरुआत में भले ही कोई खिलाड़ी 20-30 लाख रुपये में बिके, लेकिन 2-3 मैचों में हीरो बनने के बाद उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है. शाहरुख खान के साथ भी ऐसा ही हुआ. आईपीएल मन डेब्यू करने से पहले वो तमिलनाडु के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाका कर रहे थे. घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद वो सुर्खियों में आए और 2021 से पहले हुए ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने उन्हें 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.
इसके बाद 2022-23 सीजन के लिए पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान को 9 करोड़ रुपये दिए. हालांकि, उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. तीन साल तक बोझ उठाने के बाद पंजाब किंग्स ने शाहरुख को बाहर का रास्ता दिखा दिया. 2024 में गुजरात टाइटंस ने उनपर दांव खेलते हुए 7.40 करोड़ लूटा दिए. 2025-26 सीजन के लिए शाहरुख की सैलरी 4-4 करोड़ रुपये है. कुल मिलाकर शाहरुख खान अभी तक 38.65 करोड़ रुपये कमा चुके हैं.
2021: 11 मैचों में 21.85 की औसत और 134.21 की स्ट्राइक रेट से 153 रन
2022: 8 मैचों में 16.71 की औसत और 108.33 की स्ट्राइक रेट से 117 रन
2023: 14 मैचों में 22.29 की औसत और 165.96 की स्ट्राइक रेट से 156 रन
2024: 7 मैचों में 18.14 की औसत और 169.33 की स्ट्राइक रेट से 127 रन
2025: 15 मैचों में 29.83 की औसत और 179.00 की स्ट्राइक रेट से 179 रन
2026: अभी तक 9 मैचों में 10.75 की औसत और 130.30 की स्ट्राइक रेट से 43 रन
ओवरऑल बात करें तो तमिलनाडु के क्रिकेटर ने आईपीएल में अभी तक 64 मुकाबले खेले हैं. शाहरुख ने 20.39 की साधारण औसत और 147.90 की स्ट्राइक रेट से 775 रन बनाए हैं. इतने लंबे समय से खेलने के बावजूद उन्होंने अभी तक आईपीएल में 1000 रनों का आंकड़ा नहीं पार किया है. इस दौरान उनसे कई गुना कम पैसों में बिकने वाले खिलाड़ियों ने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन किया है.
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