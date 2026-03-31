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Hindi Newsक्रिकेटगुजरात टाइटंस की प्लेइंग-11 में 4D प्लेयर की एंट्री, दुनिया का सबसे सुपर फील्डर, 3 साल बाद IPL में मिला मौका

गुजरात टाइटंस की प्लेइंग-11 में 4D प्लेयर की एंट्री, दुनिया का सबसे सुपर फील्डर, 3 साल बाद IPL में मिला मौका

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans: पंजाब ने ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली को मौका दिया. वह पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं. दूसरी ओर, गुजरात ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स और अशोक शर्मा को मौका दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:11 PM IST
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Photo Credit : X/@gujarat_titans
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IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीत लिया. मंगलवार (31 मार्च) को मुल्लांपुर में उसने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पंजाब ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली को मौका दिया. वह पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं. दूसरी ओर, गुजरात ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स और अशोक शर्मा को मौका दिया है. फिलिप्स ने गुजरात के लिए डेब्यू किया है. वह इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के सदस्य रह चुके हैं.

बता दें कि फिलिप्स को क्रिकेट जगत में 4D (fourth dimension) खिलाड़ी कहा जाता है. वह बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी, फिल्डिंग और विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. फिलिप्स को मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहा जाता है. वह आश्चर्यजनक कैच लेने के लिए भी मशहूर हैं. उन्हें गुजरात ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब टीम के पहले ही मैच में उन्हें मौका भी मिल गया.

3 साल बाद आईपीएल मैच में उतरे फिलिप्स

हैरानी की बात है कि शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद फिलिप्स 3 साल के बाद आईपीएल मैच में उतरे हैं. पिछली बार वह 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे. फिलिप्स ने अब तक 8 मैचों 65 रन बनाए हैं. उन्होंने 2 विकेट भी झटके हैं. वह इस बार अपने रिकॉर्ड को और ज्यादा बेहतर करना चाहेंगे. गुजरात ने उन्हें मध्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी है.

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शुभमन गिल ने क्या कहा?

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर शुभमन गिल ने कहा, ''मुझे लगता है कि विकेट काफी अच्छा लग रहा है. पिछले कुछ दिनों से यह कवर्स के नीचे था, रुक-रुक कर बारिश हो रही थी और थोड़े बादल भी थे. लेकिन आज जब हम आए, तो हमने विकेट देखा. यह बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट लग रहा था. पिछले साल भी हमारा सीजन काफी सफल रहा था. 13वें मैच तक हम नंबर एक पोजीशन पर थे. हम क्वालीफायर्स में हार गए, जो एक करीबी गेम भी था. कुछ एरिया थे जिन पर मुझे लगा कि हमें काम करने की जरूरत है और फील्डिंग उनमें से एक थी. ''

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गिल ने की साथियों की तारीफ

गिल ने प्लेइंग-11 के बारे में कहा, ''हमारे पास असल में दो डेब्यूटेंट हैं. ग्लेन हमारे लिए डेब्यू कर रहे हैं और अशोक शर्मा भी हमारे लिए डेब्यू कर रहे हैं. हमारे ओवरसीज की बात करें तो हमारे पास जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान और कगिसो रबाडा हैं. बटलर वह बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं. वह सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर ही नहीं, बल्कि टीम में एक प्लेयर के तौर पर भी जो वैल्यू लाते हैं, वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारे साथ एक और शानदार साल बिताने वाले हैं.''

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दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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