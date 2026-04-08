सांसे थाम देने वाले मुकाबले गुजरात ने मारी बाजी, दिल्ली को 1 रनों से हराकर खोला खाता, मिलर की पारी गई खराब

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में आखिरकार गुजरात टाटइंस ने 1 रनों से बाजी मारी. जीत के लिए तरस रही गुजरात को इस मुकाबले में जीत मिली. मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया था आखिरी गेंद पर मैच का नतीजा गुजरात का पाल्हे में गया.
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IPL 2026: आईपीएल का 14 वां मुकाबला दिल्ली कैपिट्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रनों से हराया. मैच बेहद ही रोमांचक रहा और उसकी वजह केवल एक ही खिलाड़ी हैं और वह नाम है डेविड मिलर का. केएल राहुल के आउट होने के बाद सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी. लेकिन फिर डेविड मिलर ने 20 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर मैच को दिल्ली की तरफ खींचने की पूरी कोशिश की. हालांकि, आखिर की दो गेंदों में रन ना बना पाने की वजह से DC ये मुकाबला महज 1 रनों से हार गई. इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की. गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने 210 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसे दिल्ली ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में अपने नाम करने की जीतोड़ कोशिश की लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही और आखिर में गुजरात ने 1 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.
दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल और पथुम निसांका ने शुरुआत से ही मैच बनाया और टीम को शानदार शुरुआत दी थी. निसांका के आउट हो जाने के बाद केएल राहुल डटे रहे और मैच को आखिर तक ले जाने की कोशिश की. राहुल ने 92 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि, वह 17वें ओवर में अपना विकेट दे बैठे. उसके बाद लग रहा था कि यह मैच दिल्ली बड़े ही असानी से हार जाएगी. लेकिन, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर ने 41 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीताने का भरपूर प्रयास किया. हालांकि, आखिर की दो गेंदों पर वह एक भी रन नहीं बना पाए और नतीजा गुजरात के पक्ष में चला गया.
गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने जबरदस्त टोटल खड़ा कर दिया था. आज गुजरात की ओर से एक नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है . साईं सुदर्शन फ्लॉप रहे लेकिन उनके साथी और कप्तान शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की विध्वंसक पारी खेली. वहीं, लंबे समय बाद फॉर्म में वापसी करते हुए जोस बटलर ने 27 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली और फिर बची कसर को वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी करते हुए 55 रनों की पारी खेली और टीम का स्कोर 210 रन पहुंचा दिया.
दिल्ली कैपटिल्स ने टूर्नामेंट में अभी तक दो मुकाबले खेले थे और दोनों में ही जीत हासिल की थी.लेकिन, इस मुकाबले को अगर टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रोमांचक मैच कहें तो ये गलत नहीं होगा. मैच के आखिरी गेंद पर नतीजा आया. जो कि गुजरात टाइटंस के पक्ष में रहा. इस जीत के साथ गुजरात ने टूर्नामेंट मे ंजीत के साथ अपना खाता खोल लिया है. गुजरात की तरफ से राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए और मैच को अपनी टीम की तरफ लेकर गए. हालांकि, आखिर में प्रसिद्ध कृष्णा की दो गेंदों ने मैच को उनकी टीम की तरफ बदल दिया.
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