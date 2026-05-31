Advertisement
trendingNow13234186
Hindi Newsक्रिकेटतूफान के कारण फंस गई गुजरात टाइटंस, फाइनल से पहले हुआ ऐसा कांड! RCB को फायदा या नुकसान?

तूफान के कारण फंस गई गुजरात टाइटंस, फाइनल से पहले हुआ ऐसा कांड! RCB को फायदा या नुकसान?

IPL 2026 Final RCB vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. RCB की टीम क्वालिफायर 1 जीतने के बाद 27 मई को ही अहमदाबाद पहुंच गई थी. 29 मई को GT ने यहां पर राजस्थान रॉयल्स को रौंदकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम अगले दिन दोपहर में ही अहमदाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन चंडीगढ़ में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से टीम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर ही फंस गई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 31, 2026, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तूफान के कारण फंस गई गुजरात टाइटंस (Photo: AP)
तूफान के कारण फंस गई गुजरात टाइटंस (Photo: AP)

IPL 2026 Final RCB vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. RCB की टीम क्वालिफायर 1 जीतने के बाद 27 मई को ही अहमदाबाद पहुंच गई थी. वहीं, GT को क्वालिफायर 2 खेलने के लिए धर्मशाला से चंडीगढ़ का सफर तय करना पड़ा. 29 मई को GT ने यहां पर राजस्थान रॉयल्स को रौंदकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम अगले दिन दोपहर में ही अहमदाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन चंडीगढ़ में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से टीम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर ही फंस गई. मौसम साफ होने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल मुकाबले से 18 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंची.

तूफान के कारण गुजरात टाइटंस को होगा नुकसान?

वैसे तो गुजरात टाइटंस की टीम अपने होमग्राउंड पर फाइनल मैच खेलने वाली है, जहां उनका रिकॉर्ड भी शानदार है, लेकिन फाइनल मैच की तैयारी करने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला. शनिवार देर रात पहुंचने के बाद GT के खिलाड़ियों ने आराम किया और अब रविवार (आज) उन्हें फाइनल मुकाबला खेलना है. दूसरी तरफ, RCB की टीम 27 मई से ही अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रही है. इस लिहाज से देखें तो फिलहाल गुजरात टाइटंस को होमग्राउंड का फायदा मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी को यहां प्रैक्टिस के लिए बहुत वक्त मिल चुका है.

क्वालीफायर 1 में हार का बदला लेना चाहेगी गुजरात टाइटंस?

शुभमन गिल के शानदार शतक के दम पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से रौंद दिया. इससे पहले GT को क्वालिफायर 1 में RCB के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. अब शुभमन गिल एंड कंपनी रजत पाटीदार की टीम से बदला लेने को बेताब होगी. ये पहली बार है जब RCB और GT के बीच आईपीएल का फाइनल मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमें 1-1 बार चैंपियन बन चुकी है और अब दूसरी बार खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL 2026 Final: अहमदाबाद में कैसा है मौसम?

आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल को लेकर फैंस के लिए अच्छी खबर है. मौसम पूर्वानुमान से पता चलता है कि बारिश की संभावना बहुत कम है. Accuweather के अनुसार, रविवार शाम को बारिश की संभावना 2% है, जबकि दिन भर धूप खिली रहने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: RCB vs GT IPL 2026 Final Live: अहमदाबाद में फाइनल का रण, बेंगलुरु या गुजरात... कौन बनेगा चैंपियन?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026IPL Finalcricket

Trending news

कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
Education
राज्यों में हो रही शिक्षा की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किसपर तय हो? एक चर्चा
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
TBRL
क्या होता है हाई कैलिबर बम, जिसके ट्रायल से कई KM कांपी पंचकुला की धरती?
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
dk Shivkumar
घर, खेत और लग्जरी लाइफस्टाइल… डीके शिवकुमार होंगे सबसे धनी सीएम; जानें नेटवर्थ
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
West Bengal
अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले थे TMC नेता के करीबी, पूर्व विधायक से निकला कनेक्शन
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
Punjab news
'सरकारी स्कूल बने लोगों की पहली पसंद', सीएम मान के सिपाहसलार ने क्या कहा?
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
PM Modi
PM आवास पर शाम 5:30 बजे होगी केंद्रीय नेताओं की बैठक, राज्यसभा चुनाव पर होगा मंथन
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
jammu kashmir news
करोड़ों का लेनदेन, 25 खातों में ट्रांसफर किए गए पैसे; आतंकी फंडिंग मामले में खुलासा
CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशान
Rahul Gandhi
CBSE रिजल्ट विवाद: छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मिले राहुल गांधी, सिस्टम पर साधा निशान
अब तो संभल जाओ इंसान! शमशान से नदियों तक फैल चुका है प्लास्टिक का जहर
World Environment Day
अब तो संभल जाओ इंसान! शमशान से नदियों तक फैल चुका है प्लास्टिक का जहर