तूफान के कारण फंस गई गुजरात टाइटंस, फाइनल से पहले हुआ ऐसा कांड! RCB को फायदा या नुकसान?

IPL 2026 Final RCB vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. RCB की टीम क्वालिफायर 1 जीतने के बाद 27 मई को ही अहमदाबाद पहुंच गई थी. 29 मई को GT ने यहां पर राजस्थान रॉयल्स को रौंदकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम अगले दिन दोपहर में ही अहमदाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन चंडीगढ़ में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से टीम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर ही फंस गई.
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IPL 2026 Final RCB vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. RCB की टीम क्वालिफायर 1 जीतने के बाद 27 मई को ही अहमदाबाद पहुंच गई थी. वहीं, GT को क्वालिफायर 2 खेलने के लिए धर्मशाला से चंडीगढ़ का सफर तय करना पड़ा. 29 मई को GT ने यहां पर राजस्थान रॉयल्स को रौंदकर फाइनल में जगह पक्की कर ली. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम अगले दिन दोपहर में ही अहमदाबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन चंडीगढ़ में आए तूफान और भारी बारिश की वजह से टीम चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर ही फंस गई. मौसम साफ होने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम फाइनल मुकाबले से 18 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंची.
वैसे तो गुजरात टाइटंस की टीम अपने होमग्राउंड पर फाइनल मैच खेलने वाली है, जहां उनका रिकॉर्ड भी शानदार है, लेकिन फाइनल मैच की तैयारी करने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला. शनिवार देर रात पहुंचने के बाद GT के खिलाड़ियों ने आराम किया और अब रविवार (आज) उन्हें फाइनल मुकाबला खेलना है. दूसरी तरफ, RCB की टीम 27 मई से ही अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रही है. इस लिहाज से देखें तो फिलहाल गुजरात टाइटंस को होमग्राउंड का फायदा मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी को यहां प्रैक्टिस के लिए बहुत वक्त मिल चुका है.
शुभमन गिल के शानदार शतक के दम पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से रौंद दिया. इससे पहले GT को क्वालिफायर 1 में RCB के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. अब शुभमन गिल एंड कंपनी रजत पाटीदार की टीम से बदला लेने को बेताब होगी. ये पहली बार है जब RCB और GT के बीच आईपीएल का फाइनल मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमें 1-1 बार चैंपियन बन चुकी है और अब दूसरी बार खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं.
आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल को लेकर फैंस के लिए अच्छी खबर है. मौसम पूर्वानुमान से पता चलता है कि बारिश की संभावना बहुत कम है. Accuweather के अनुसार, रविवार शाम को बारिश की संभावना 2% है, जबकि दिन भर धूप खिली रहने की उम्मीद है.
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