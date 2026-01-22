Advertisement
trendingNow13083238
Hindi Newsक्रिकेटGG-W vs UP-W: हार की हैट्रिक के बाद गुजरात का कमबैक, फॉर्म में लौटी 2 करोड़ी बल्लेबाज, यूपी के उड़े परखच्चे

GG-W vs UP-W: हार की हैट्रिक के बाद गुजरात का कमबैक, फॉर्म में लौटी 2 करोड़ी बल्लेबाज, यूपी के उड़े परखच्चे

GG-W vs UP-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) प्लेऑफ की तरफ बढ़ रही है. इससे पहले गुजरात की टीम ने कमबैक कर लिया है. गुजरात पिछले तीन मैच से हार की बेड़ियों में कसी थी, लेकिन अब यूपी को रिमांड पर लेकर टीम ने कमबैक किया. गुजरात की खूंखार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन फॉर्म में लौटीं और उन्होंने टीम की लाज बचाई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL 2026
WPL 2026

GG-W vs UP-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) प्लेऑफ की तरफ बढ़ रही है. इससे पहले गुजरात की टीम ने कमबैक कर लिया है. गुजरात पिछले तीन मैच से हार की बेड़ियों में कसी थी, लेकिन अब यूपी को रिमांड पर लेकर टीम ने कमबैक किया. गुजरात की खूंखार ऑलराउंडर सोफी डिवाइन फॉर्म में लौटीं और उन्होंने टीम की लाज बचाई. लगातार दो जीत के साथ शुरुआत करने वाली गुजरात बीच में लड़खड़ा गई थी. अब यूपी के खिलाफ 45 रन से जीत दर्ज की. 

UP का बिगड़ गया खेल

यूपी की टीम इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. यूपी को शुरुआती तीन मैच में लगातार हार झेलनी पड़ी, इसके बाद दो मैच में जीतकर उम्मीद जगाई. लेकिन अब गुजरात ने यूपी का खेल खराब कर दिया है. मुकाबले में यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. यूपी की ओपनर बेथ मूनी हमेशा की तरह एक्शन में दिखीं और 38 रन की पारी खेली. 

Add Zee News as a Preferred Source

फॉर्म में लौटी ये ऑलराउंडर

बेथ मूनी को टीम की घातक ऑलराउंडर सोफी डिवाइन का साथ मिला. डिवाइन पिछले मैच में फ्लॉप नजर आ रही थीं, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने दमदार कमबैक किया. उन्होंने 42 गेंद में 50 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 153 रन तक पहुंचा दिया. जब चेज करने की बारी आई तो यूपी की टीम फुस्स हो गई. टीम में बड़े-बडे़ नाम फ्लॉप नजर आए और दीप्ति शर्मा ने भी आखिर में उम्मीद तोड़ दी. 

ये भी पढे़ं.. 500 विकेट 7000 रन... इस ऑलराउंडर ने मचाया है रणजी क्रिकेट में आतंक, रच दिया इतिहास

लिचफील्ड और ट्रयोन ने डाली जान

आसान लक्ष्य के जवाब में यूपी की टीम की शुरुआत ही खराब दिखी. टीम के दो विकेट 39 के स्कोर पर ही गिर गए. फोबे लिचफील्ड ने 27 गेंद में 32 रन की पारी खेली जबकि ट्रयोन ने नाबाद 30 रन बनाए. दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे और पूरी टीम महज 108 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. गुजरात की तरफ से राजेश्वरी गायकवाड़ ने 3 विकेट झटके जबकि रेणुका और सोफी डिवाइन के खाते 2-2 विकेट आए. काशवी और गार्डनर भी खाली हाथ नहीं लौटीं और उन्हें 1-1 विकेट मिला. 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
Indian Army
जनरल द्विवेदी को कैसे मिली थी पहलगाम हमले की खबर, खुद बताई उस दिन की कहानी
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
Census 2027
खाना कैसे बनाते हो? कितने कमरे हैं... जनगणना के 33 सवालों की आ गई लिस्ट
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
weather news
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
Odisha news
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
Punjab news
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
Army vehicle accident
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक