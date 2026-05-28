गुजरात ने बिछा लिया वैभव के लिए जाल... क्वालीफायर-2 में सूर्यवंशी के लिए चैलेंज, कोच ने खोला राज

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 में अब महज दो मुकाबले बचे हैं. एक फाइनल है और दूसरा क्वालीफायर-2, दोनों मुकाबलों से ज्यादा चर्चे वैभव सूर्यवंशी के हैं जिनका खौफ हर छोटे-बड़े गेंदबाज में है. क्वालीफायर-1 में वैभव की तबाही देखने के बाद गुजरात ने करो या मरो मुकाबले में वैभव के लिए प्लान तैयार कर लिया है. हैदराबाद के खिलाफ वैभव तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते दिखे. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 29 गेंद में 97 रन की पारी खेली, जिसमें 12 छक्के और 5 चौके देखने को मिले.

क्या बोले पार्थिव पटेल?

गुजरात टाइटंस के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के शानदार फॉर्म की तारीफ की है. वैभव अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स को आगे ले जा रहे हैं. अब क्वालीफायर-2 में भी उनपर ही नजरें हैं. पार्थिव ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम ने प्लान तैयार कर लिया है.

क्या बोले पार्थिव पटेल?

क्वालीफायर-2 से पहले पार्थिव पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'वैभव जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं. उम्मीद है कि हम मैच की शुरुआत में ही उसे आउट करने की कोशिश करेंगे. जैसा कि बाकी सभी टीमें रणनीति बना रही हैं, हमने भी वीडियो देखे हैं. उम्मीद है कि हम अपनी योजना को मैदान पर लागू करने में सफल रहेंगे. लेकिन वो प्लान क्या है, यह तो हम मैदान पर उतरकर ही समझा पाएंगे.

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वैभव के खौफ में कोच

उन्होंने आगे कहा, 'वह एक असाधारण प्रतिभा रहे हैं और जिस अंदाज में खेल रहा है वो शानदार है. लेकिन विपक्षी टीम के रूप में हम कल उम्मीद करते हैं कि उनका बल्ला न चले. जब तक हमें नतीजे मिल रहे हैं, तब तक हमें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें एक्स फैक्टर चाहिए या निरंतरता. बात बस सभी चीजों को सही जगह पर लाने और नतीजा हासिल करने की है.'