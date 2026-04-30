GT vs RCB: भुवी ने दिखाया दम... लेकिन RCB को नहीं नसीब हुई जीत, गुजरात ने की दमदार वापसी

GT vs RCB: आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम जोरदार फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन गुजरात के खिलाफ मुकाबले में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है. स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आरसीबी को हार से नहीं बचा पाए. गुजरात की टीम ने आरसीबी को हराकर जोरदार वापसी की है.
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GT vs RCB: आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम जोरदार फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन गुजरात के खिलाफ मुकाबले में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है. स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आरसीबी को हार से नहीं बचा पाए. गुजरात की टीम ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर जोरदार वापसी की है. शुभमन गिल एंड कंपनी की यह लगातार दूसरी जीत है. शुभमन गिल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था जो सही साबित हुआ.
गिल की टीम की तरफ से जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली. आरसीबी के बल्लेबाजों पर गुजरात के गेंदबाजों ने शुरू से ही फंदा कस लिया. विराट कोहली महज 28 रन के स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने दम दिखाया. लेकिन 40 रन के स्कोर पर राशिद खान ने पडिक्कल को अपने जाल में फंसा लिया. रजत पाटीदार भी 19 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद आरसीबी की टीम मुश्किल में आ गई और ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब नहीं हुई. गुजरात की तरफ से राशिद और होल्डर ने 2-2 विकेट झटके जबकि 3 विकेट अरशद खान के खाते में आए.
आरसीबी ने गुजरात के सामने जैसे-तैसे 156 रन का लक्ष्य रखा. गुजरात की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुभमन गिल आते ही हावी हो गए. गिल ने शुरुआती 10 गेंद में ही 30+ रन ठोक दिए. लेकिन बदकिस्मती से फिफ्टी से चूक गए. गिल ने 18 गेंद का सामना किया, जिसमें 3 छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 43 रन की पारी खेली. दूसरे छोर से बटलर भी शानदार बैटिंग करते दिखे. उन्होंने 19 गेंद में 39 रन की पारी खेली. बटलर ने अपनी पारी में 4 छक्के और 2 चौके जमाए.
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आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवी ने मैच में जान डाली. उन्होंने तीन अहम बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. उनके जाल में विराट कोहली, शुभमन गिल और जोस बटलर शामिल थे. मैच आरसीबी के खाते में आ सकता था, लेकिन लो स्कोर होने के चलते गुजरात आसानी से टारगेट को चेज कर गई. हालांकि, भुवी ने तीन विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा जमा लिया है.