टेस्ट में नहीं हुआ सेलेक्शन, अब कातिलाना गेंदबाजी से टीम को दिलाया फाइनल का टिकट, पलक झपकते बन गया हीरो
क्रिकेट

टेस्ट में नहीं हुआ सेलेक्शन, अब कातिलाना गेंदबाजी से टीम को दिलाया फाइनल का टिकट, पलक झपकते बन गया हीरो

Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल 2025) के क्वालीफायर-1 में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने शानदार जीत हासिल की. उसने सेंट लूसिया किंग्स को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया. गुयाना के लिए गुडाकेश मोती और कप्तान इमरान ताहिर ने कातिलाना गेंदबाजी की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:56 PM IST
टेस्ट में नहीं हुआ सेलेक्शन, अब कातिलाना गेंदबाजी से टीम को दिलाया फाइनल का टिकट, पलक झपकते बन गया हीरो

Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings: कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल 2025) के क्वालीफायर-1 में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने शानदार जीत हासिल की. उसने सेंट लूसिया किंग्स को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया. गुयाना के लिए गुडाकेश मोती और कप्तान इमरान ताहिर ने कातिलाना गेंदबाजी की. मोती ने 4 विकेट लेकर विपक्षी की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को रोमांचक मैच में 14 रनों से जीत दिला दी. सेंट लूसिया किंग्स अब क्वालीफायर-2 में खेलेगी.

22 सितंबर को होना है फाइनल

गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बावजूद किंग्स की बल्लेबाजी लाइनअप दबाव में लड़खड़ा गई. इस कारण उसे सीधे फाइनल में जाने का मौका गंवाना पड़ा. अब टीम  20 सितंबर को दूसरे क्वालीफायर में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरेगी. दूसरी ओर, गुयाना ने इमरान ताहिर की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया और बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बावजूद खिताबी मुकाबले में जगह बना ली. फाइनल मैच में भारतीय समयानुसार 22 सितंबर को सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

किसी तरह 150 रन के पार पहुंची गुयाना की टीम

मैच की बात करें तो किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उसके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और गुयाना की टीम को 157 रनों पर रोक दिया. गुयाना के लिए बेन मैकडरमॉट ने 27 गेंदों पर 34 और विकेटकीपर शाई होप ने 29 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली. रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी ओवरों में 8 गेंदों पर तेजी से 21 रन बनाकर टीम को 150 रन के पार पहुंचाया. सेंट लूसिया के लिए तबरेज शम्सी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. टाइमल मिल्स, अल्जारी जोसेफ और कप्तान डेविड विजे ने 2-2 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: ​रमीज राजा की बदजुबानी, मैच रेफरी को बताया 'फिक्सर', खुल गया मोहसिन नकवी की 'नौटंकी' का राज

खैरी पियरे का अर्धशतक बेकार

158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया की टीम 19.1 ओवर में 143 रनों पर सिमट गई. उसके बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए. शीर्ष सात में से सिर्फ 2 बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए. आठवें नंबर पर आए खैरी पियरे ने 29 गेंद पर 50 रन बनाकर टीम की लाज बचाई. अल्जारी जोसेफ ने 14 गेंद पर 14 और टाइमल मिल्स ने 18 गेंद पर 30 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया, लेकिन जीत नहीं दिला पाए. गुयाना के लिए गुडाकेश मोती ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में टूट गया 136 साल पुराना रिकॉर्ड, 21 साल के खिलाड़ी ने मचाई सनसनी

टेस्ट टीम में नहीं गुडाकेश मोती

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान हो चुका है. इस मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले गुडाकेश मोती टीम में नहीं हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए टेस्ट टीम से आराम दिया गया है. खैरी पियरे का चयन हुआ है और उन्होंने इस मैच में अर्धशतक लगाकर सबको प्रभावित किया.

;