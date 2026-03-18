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Hindi Newsक्रिकेटखराब विश्व कप अभियान के बाद टूटा दिग्गज, संन्यास की अटकलों पर लगाया ब्रेक, आलोचकों को दिया जवाब

खराब विश्व कप अभियान के बाद टूटा दिग्गज, संन्यास की अटकलों पर लगाया ब्रेक, आलोचकों को दिया जवाब

इंग्लैंड के लिए इस बार का टी20 विश्व कप ज्यादा बेहतर नहीं रहा. टीम इंडिया से सेमीफाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. अब जोस बटलर ने अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफी कुछ कहा है. साथ ही उन्होंने अपनी सन्यास की बातों को भी खारिज करते हुए जवाब दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:50 PM IST
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Image credit- X/jos buttler
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हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन को लेकर जोस बटलर ने खुद माना कि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म मानने से साफ इनकार कर दिया है. अपनी पीढ़ी के बेहतरीन व्हाइट-बॉल बल्लेबाजों में गिने जाने वाले बटलर इस टूर्नामेंट में पूरी तरह फ्लॉप रहे. उन्होंने आठ पारियों में सिर्फ 87 रन बनाए. हालांकि उनकी टीम इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही, जहां उसे सह-मेजबान और बाद में चैंपियन बनी भारत से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही उन्होंने सन्यान की बातों पर मिट्टी डालते हुए आगे भी क्रिकेट खेलने कि इच्छा जताई है. 

सन्यास लेने से किया इंकार

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल बटलर ने पूर्व इंग्लैंड तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड के साथ अपने पॉडकास्ट ‘फॉर द लव ऑफ क्रिकेट’ में बात करते हुए कहा, “मेरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, जो कि काफी निराशाजनक है.”जोस बटलर ने आगे कहा, “पिछले कुछ सालों में मैंने अपने करियर का सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं फिर से अपनी उसी लय में लौट सकता हूं.”उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इंग्लैंड के लिए खेलने की उनकी इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है. 

ब्रेक की जरूरत थी

बटलर बोले, “मेरी चाहत है कि मैं फिर से इंग्लैंड के लिए खेलूं, लेकिन अब मैं ना कप्तान हूं और ना ही चयनकर्ता, इसलिए आगे क्या होगा, यह समय ही तय करेगा.”35 साल के बटलर अब आने वाले आईपीएल में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते नजर आएंगे. उन्हें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप के बाद फ्रांस में अपने परिवार के साथ पहाड़ों में बिताया गया वक्त उन्हें नई ऊर्जा देगा. उन्होंने कहा, “मैं कुछ समय के लिए क्रिकेट से पूरी तरह दूर रहा, और उस दौरान यही मेरे लिए सबसे सही चीज थी. मुझे इस ब्रेक की जरूरत थी.”

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'मेरे हिसाब से नहीं रहा'

जोस बटलर ने कहा, “साफ है कि ये टूर्नामेंट मेरे हिसाब से नहीं गया. मुझे लगा कि मुझे कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहना चाहिए और खेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए. उस दौरान मैं पूरी तरह क्रिकेट से अलग हो गया था.”इंग्लैंड की 2019 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे और तीन साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान बटलर ने आगे कहा, “वो समय मेरे लिए काफी सुकून देने वाला रहा. मैंने उसे अच्छे से एंजॉय किया और खुद को काफी हल्का महसूस किया. धीरे-धीरे, इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि मेरे लिए और मेरे क्रिकेट के लिए क्या जरूरी है, और आखिर चीजें मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो पाईं.”

'मैनें कोशिश की थी'

उन्होंने माना कि कुछ चीजें अब भी साफ नहीं हैं. बटलर ने कहा, “आप पूरी मेहनत करते हैं, इरादा भी सही होता है और अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिलते. कभी-कभी ऐसा होना भी ठीक है. बाद में मुझे ये बात समझ आई. ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, बस उस समय चीजें मेरे पक्ष में नहीं गईं.”

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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