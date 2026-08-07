डेब्यू की दहलीज पर था पाकिस्तानी क्रिकेटर... अचानक 2 साल के लिए हुआ बैन, PCB ने क्यों चलाया 'हंटर'?

पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर उथल-पुथल देखने को मिलती है. कई खिलाड़ी विवादों में आ जाते हैं, अब एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उस खिलाड़ी पर बैन लगाया है, जो डेब्यू के बेहद करीब था. पिछले महीने ही इस खिलाड़ी को सीनियर कैंप में शामिल होने का मौका मिला था. लेकिन अब खेल खराब हो चुका है. पीसीबी ने इस क्रिकेटर को कड़ी सजा दी है और 2 साल का बैन लगा दिया है.
ये खिलाड़ी हमजा नजर हैं, जिनपर नियमों के उल्लंघन के चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों से दो साल का बैन लगा दिया है. PCB ने बताया कि खिलाड़ी ने न केवल वीजा के लिए आवेदन करते समय पूरी और सही जानकारी नहीं दी, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान गुमराह करने वाली जानकारी दी और जरूरी तथ्यों को छिपाया. PCB ने आगे बताया कि तीन सदस्यों वाली एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसने हमजा को अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का मौका दिया गया.
हमजा द्वारा अपना बचाव पेश करने के बाद, पैनल ने मामले की समीक्षा की, सभी संबंधित परिस्थितियों पर विचार किया गया और अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें बोर्ड को सौंपीं गईं. पूरी समीक्षा के बाद, PCB ने खिलाड़ी को दो साल के लिए सभी क्रिकेट-संबंधी गतिविधियों से बैन करने और 1 मिलियन PKR (लगभग 3.42 लाख रुपये) का जुर्माना लगाने का फैसला किया.
PCB ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "PCB गलत जानकारी देने, जानकारी न बताने और गुमराह करने वाली जानकारी जमा करने से जुड़े मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है. ऐसा व्यवहार ईमानदारी, पेशेवरपन और जिम्मेदारी के उन मानकों के खिलाफ है जिनकी उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों से की जाती है. PCB किसी भी व्यक्ति को बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट या उन लाखों समर्थकों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं देगा जो इस खेल को पसंद करते हैं और इसे फॉलो करते हैं."
ये भी पढे़ं..
27 वर्षीय हमजा ने अब तक अपने घरेलू करियर में 16 फर्स्ट-क्लास मैच, 15 लिस्ट-ए गेम और 10 T20 मैच खेले हैं. उन्होंने 2014 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सिल्वर लीग में बहावलपुर स्टैग्स के खिलाफ सियालकोट स्टैलियंस के साथ अपना पेशेवर डेब्यू किया था. 41 घरेलू मैचों में उन्होंने 1,005 रन बनाए हैं और 47 विकेट लिए हैं.