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डेब्यू की दहलीज पर था पाकिस्तानी क्रिकेटर... अचानक 2 साल के लिए हुआ बैन, PCB ने क्यों चलाया 'हंटर'?

पाकिस्तानी के क्रिकेटर की पोल डेब्यू से पहले ही खुल गई है. पिछले महीने ही इस खिलाड़ी को सीनियर टीम के कैंप में शामिल होने का मौका मिला था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस खिलाड़ी पर 2 साल का बैन लगा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 07, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:43 PM IST
डेब्यू की दहलीज पर था पाकिस्तानी क्रिकेटर... अचानक 2 साल के लिए हुआ बैन, PCB ने क्यों चलाया 'हंटर'?
Image Credit: Pakistan Cricket

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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