डेब्यू की दहलीज पर था पाकिस्तानी क्रिकेटर... अचानक 2 साल के लिए हुआ बैन, PCB ने क्यों चलाया 'हंटर'?

ये खिलाड़ी हमजा नजर हैं, जिनपर नियमों के उल्लंघन के चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों से दो साल का बैन लगा दिया है. PCB ने बताया कि खिलाड़ी ने न केवल वीजा के लिए आवेदन करते समय पूरी और सही जानकारी नहीं दी, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान गुमराह करने वाली जानकारी दी और जरूरी तथ्यों को छिपाया. PCB ने आगे बताया कि तीन सदस्यों वाली एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसने हमजा को अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का मौका दिया गया.