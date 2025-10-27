Advertisement
trendingNow12977090
Hindi Newsक्रिकेट

6565 रन, 3 ऑरेंज कैप, 4 शतक-62 फिफ्टी, वो विदेशी खूंखार बल्लेबाज जिसने IPL में मचाया तहलका, धांसू रिकॉर्ड आज तक है 'अमर'

Happy Birthday David Warner: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम योगदान दिया. वो स्टार ओपनर रहे. आईपीएल में भी इस खिलाड़ी ने तहलका मचाया और खूब नाम कमाया

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most ipl runs by Overseas Player record
Most ipl runs by Overseas Player record

Happy Birthday David Warner: डेविड वॉर्नर दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. इस खिलाड़ी ने अपने इंटरनेशनल करियर के 383 मैचों में 18995 रन बनाए. वॉर्नर उन खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे मश्हूर टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में जलवा दिखाया. सालों तक वॉर्नर आईपीएल में गर्दा उड़ाते रहे. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कई ऐतिहासिक पारियां खेलीं. दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खेलने वाले इस स्टार ने 2016 के सीजन में अपनी कप्तानी SRH को चैंपियन भी बनाया था. वॉर्नर के 39वें बर्थडे पर हम उनके उस आईपीएल रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जो आज तक नहीं टूटा. वॉर्नर 2009 से 2024 तक इस लीग में खेले. 2025 में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था.

आईपीएल में डेविड वॉर्नर का ये रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा

आईपीएल में डेविड वॉर्नर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया. वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन बार ऑरेंज कैप अपने नाम की है.  इस खिलाड़ी ने 2025, 2017 और 2019 के सीजन में सबसे ज्यादा रन कूटकर ये अवॉर्ड अपने नाम किया था. विराट कोहली और क्रिस गेल के नाम आईपीएल इतिहास में 2-2 ऑरेंज कैप दर्ज हैं. फ्यूचर में विराट कोहली वॉर्नर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोहली को 2 बार ऑरेंज कैप अपने नाम करनी होगी, जो बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं.

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 3 विदेशी बल्लेबाज

  • डेविड वॉर्नर- 2009 से 2024 तक खेले. इस दौरान 184 मैचों में 6565 रन बनाए. उनके नाम 4 शतक और 62 फिफ्टी दर्ज हैं.
  • एबी डिविलियर्स- 2008 से 2021 तक खेले, इस दौरान 184 मैचों में 5162 रन किए, उनके नाम 3 शतक और 40 फिफ्टी हैं.
  • क्रिस गेल- आईपईएल में 2009 से 2021 तक खेले, इस दौरान 142 मैचों में 4965 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 31 फिफ्टी शामिल रहीं.

कैसा रहा डेविड वॉर्नर का आईपीएल करियर?

डेविड वॉर्नर का आईपीएल करियर बेहद शानदार रहा है. वो इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं. वहीं विदेशी बल्लेाबजों की लिस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. वॉर्नर ने दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदाराबाद दो टीमों के लिए खेला. उन्होंने 184 मैचों में 40.52 की औसत से 6565 रन किए, जिसमें 4 शतक और 62 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने पूरे करियर में कुल 663 चौके और 236 छक्के लगाए.

ये भी पढ़ें: Team India के 5 'हथियार', जो ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में कर देंगे तहस-नहस! टी20 सीरीज में आएगी सुनाम

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

David Warner

Trending news

वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा