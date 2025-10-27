6565 रन, 3 ऑरेंज कैप, 4 शतक-62 फिफ्टी, वो विदेशी खूंखार बल्लेबाज जिसने IPL में मचाया तहलका, धांसू रिकॉर्ड आज तक है 'अमर'

Happy Birthday David Warner: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम योगदान दिया. वो स्टार ओपनर रहे. आईपीएल में भी इस खिलाड़ी ने तहलका मचाया और खूब नाम कमाया
Trending Photos
Happy Birthday David Warner: डेविड वॉर्नर दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. इस खिलाड़ी ने अपने इंटरनेशनल करियर के 383 मैचों में 18995 रन बनाए. वॉर्नर उन खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे मश्हूर टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में जलवा दिखाया. सालों तक वॉर्नर आईपीएल में गर्दा उड़ाते रहे. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में कई ऐतिहासिक पारियां खेलीं. दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खेलने वाले इस स्टार ने 2016 के सीजन में अपनी कप्तानी SRH को चैंपियन भी बनाया था. वॉर्नर के 39वें बर्थडे पर हम उनके उस आईपीएल रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जो आज तक नहीं टूटा. वॉर्नर 2009 से 2024 तक इस लीग में खेले. 2025 में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था.
Virat Kohli vs David Warner in IPL as opener
Virat Kohli || David Warner
Innings - 113 || 163
Runs - 4352 || 5910
Avg - 45.3 || 41.0
SR - 138.8 || 140
100s - 8 || 4
One is considered as greatest IPL batter and another is not even in top 5 pic.twitter.com/9BUloZD2tr
— Paras (@parasVK) May 28, 2025
आईपीएल में डेविड वॉर्नर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया. वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन बार ऑरेंज कैप अपने नाम की है. इस खिलाड़ी ने 2025, 2017 और 2019 के सीजन में सबसे ज्यादा रन कूटकर ये अवॉर्ड अपने नाम किया था. विराट कोहली और क्रिस गेल के नाम आईपीएल इतिहास में 2-2 ऑरेंज कैप दर्ज हैं. फ्यूचर में विराट कोहली वॉर्नर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोहली को 2 बार ऑरेंज कैप अपने नाम करनी होगी, जो बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं.
डेविड वॉर्नर का आईपीएल करियर बेहद शानदार रहा है. वो इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं. वहीं विदेशी बल्लेाबजों की लिस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. वॉर्नर ने दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदाराबाद दो टीमों के लिए खेला. उन्होंने 184 मैचों में 40.52 की औसत से 6565 रन किए, जिसमें 4 शतक और 62 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने पूरे करियर में कुल 663 चौके और 236 छक्के लगाए.
ये भी पढ़ें: Team India के 5 'हथियार', जो ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में कर देंगे तहस-नहस! टी20 सीरीज में आएगी सुनाम