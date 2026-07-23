वैभव सूर्यवंशी को खूब रास आता है हरारे का मैदान, पिछले मैच में मचाया था कोहराम, क्या फिर आएगा तूफान?

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला आज शाम (23 जुलाई) 4.30 बजे से खेला जाएगा. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जो टीम इंडिया में डेब्यू के बाद से फीके नजर आए हैं. ये मुकाबला हरारे के मैदान पर होगा, जो वैभव को खूब रास आता है. इस मैदान पर वैभव ने कुछ यादगार पारियां खेली हैं, साथ ही यहां की कंडीशन से भी वैभव अच्छे से वाकिफ हैं. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने टीम इंडिया में महज 15 साल की उम्र में रिकॉर्ड डेब्यू किया था, लेकिन बैटिंग में फ्लॉप रहे थे.
कयास लगाए जा रहे थे कि आयरलैंड के खिलाफ उनका डेब्यू होगा, लेकिन उन्हें इंग्लैंड टूर पर मौका मिला. तीन मैच वैभव को खिलाए गए, जिसमें एक मैच में भी वह 20 का आंकड़ा नहीं छू पाए. वैभव को आखिरी मैच में ड्रॉप ही कर दिया गया था और फिर सैमसन को उतारा गया. हालांकि, थोक के भाव बदलाव के बाद भी इंग्लैंड टूर पर टीम इंडिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन अब वैभव हरारे के लिए तैयार हैं.
इस दौरे से संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पक्की नजर आती है. ये मौका वैभव हाथ से नहीं फिसलने देंगे. आईपीएल 2026 में टॉप स्कोरर रहे वैभव ने अपने प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में धांसू एंट्री की और अब हरारे में खेलने के लिए बेताब हैं. बीसीसीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह हरारे की कंडीशंस से वाकिफ हैं और पिछली बार जब उतरे थे तो उनके बल्ले से रन निकले थे.
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पिछली बार वैभव इसी साल की शुरुआत में अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस मैदान पर खेलने उतरे थे. सेमीफाइनल में उन्होंने 200+ के स्ट्राइक रेट से 68 रन की तूफानी पारी खेली थी. इसके बाद फाइनल मैच में भारत ने 411 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. खिताबी जंग में वैभव के बल्ले से 15 चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत महज 80 गेंद में 175 रन की पारी खेली थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में उनका कैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है.