वैभव सूर्यवंशी को खूब रास आता है हरारे का मैदान, पिछले मैच में मचाया था कोहराम, क्या फिर आएगा तूफान?

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला आज शाम (23 जुलाई) 4.30 बजे से खेला जाएगा. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जो टीम इंडिया में डेब्यू के बाद से फीके नजर आए हैं. ये मुकाबला हरारे के मैदान पर होगा, जो वैभव को खूब रास आता है. इस मैदान पर वैभव ने कुछ यादगार पारियां खेली हैं, साथ ही यहां की कंडीशन से भी वैभव अच्छे से वाकिफ हैं. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने टीम इंडिया में महज 15 साल की उम्र में रिकॉर्ड डेब्यू किया था, लेकिन बैटिंग में फ्लॉप रहे थे.