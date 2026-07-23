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वैभव सूर्यवंशी को खूब रास आता है हरारे का मैदान, पिछले मैच में मचाया था कोहराम, क्या फिर आएगा तूफान?

India vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला आज शाम (23 जुलाई) 4.30 बजे से खेला जाएगा. सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जो टीम इंडिया में डेब्यू के बाद से फीके नजर आए हैं. ये मुकाबला हरारे के मैदान पर होगा, जो वैभव को खूब रास आता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:58 AM IST
वैभव सूर्यवंशी को खूब रास आता है हरारे का मैदान, पिछले मैच में मचाया था कोहराम, क्या फिर आएगा तूफान?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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