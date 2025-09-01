ललित मोदी पर ज्वालामुखी बनकर फटे हरभजन सिंह, Video लीक करने पर दिया ऐसा रिएक्शन
भारत को 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी पर ज्वालामुखी बनकर फटे हैं. ललित मोदी ने हाल ही में IPL 2008 का एक पुराना वीडियो लीक कर दिया था, जिसमें हरभजन सिंह अपना आपा खोकर एस श्रीसंत को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं. हरभजन सिंह ने इस हरकत के लिए ललित मोदी की जमकर आलोचना की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 01, 2025, 01:26 PM IST
हरभजन सिंह ने इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए कहा, 'जिस तरह से वीडियो लीक हुआ है, वह गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ हो सकता है. 18 साल पहले जो हुआ था, लोग उसे भूल गए हैं और वे लोगों को उसकी याद दिला रहे हैं. जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है. हम खेल रहे थे और सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था. गलतियां हुईं और हमें इस पर शर्म आती है.'

हरभजन सिंह ने माफी मांगी

हरभजन सिंह ने एक बार फिर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने गलती की है. हरभजन सिंह ने कहा, 'हां, वीडियो वायरल हो गया है. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैंने कई बार कहा है कि मैंने गलती की है. इंसान गलतियां करते हैं और मैंने भी एक गलती की. मैंने भगवान गणेश से प्रार्थना की है कि अगर मैं फिर से कोई गलती करूं तो मुझे माफ कर दें. गलतियां हो जाती हैं.'

क्या था पूरा मामला?

पिछले हफ्ते एस श्रीसंत की पत्नी ने वीडियो लीक करने के लिए ललित मोदी को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी. अब हरभजन सिंह भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं. बता दें कि IPL 2008 के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के तत्कालीन तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को हरभजन सिंह ने थप्पड़ मारा था, जो उस समय मुंबई इंडियंस के कप्तान थे. प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले एस श्रीसंत को मैदान पर रोते हुए देखा गया था. जांच के बाद, हरभजन सिंह को बाकी के पूरे सीजन से बैन कर दिया गया और IPL गवर्निंग काउंसिल ने हरभजन सिंह को दोषी पाए जाने के बाद उनका वेतन रोक दिया था. BCCI ने हरभजन सिंह पर पांच वनडे का बैन भी लगाया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Harbhajan singh

