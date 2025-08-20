टीम इंडिया के सेलेक्शन पर भड़के हरभजन सिंह, इन 2 प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी, आग की तरह निकाली अपनी भड़ास
टीम इंडिया के सेलेक्शन पर भड़के हरभजन सिंह, इन 2 प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी, आग की तरह निकाली अपनी भड़ास

भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई टीम इंडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. टीम इंडिया के सेलेक्शन पर सवाल उठाते हुए हरभजन सिंह ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर आग की तरह अपनी भड़ास निकाली है. हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को भी एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में शामिल किया जाना चाहिए था. मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है.'

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 20, 2025, 10:59 AM IST
टीम इंडिया के सेलेक्शन पर भड़के हरभजन सिंह, इन 2 प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी, आग की तरह निकाली अपनी भड़ास

टीम इंडिया के सेलेक्शन पर भड़के हरभजन सिंह

हरभजन सिंह ने कहा, 'हां, मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम भी मिला. इसलिए उन्हें एशिया कप 2025 के लिए टीम में शामिल किया जा सकता था. अगर उन्हें चुना जाता, तो टीम और भी मजबूत दिखती. गेंदबाजी यूनिट और भी मजबूत दिखती. मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को नहीं चुनकर टीम इंडिया ने एक'एक्स-फैक्टर' खो दिया है. एशिया कप 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिलने से भी हरभजन सिंह बेहद हैरान हुए हैं.

25 साल की उम्र में इस क्रिकेटर को लेना पड़ेगा संन्यास! सेलेक्टर्स ने एक बार फिर किया सौतेला बर्ताव

इन प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी

हरभजन सिंह ने कहा, 'मुझे उम्मीद थी कि उन्हें (श्रेयस अय्यर) टीम में जगह मिलेगी. श्रेयस अय्यर ने काफी रन बनाए, वह IPL फाइनल में भी खेले और बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं. मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का नाम टीम में हो सकता था. वह किसकी जगह लेंगे, यह चयनकर्ताओं को तय करना है. जब किसी को टीम में शामिल करना होता है या बाहर करना होता है, तो जगह बन जाती है, लेकिन मैंने श्रेयस अय्यर का नाम वहां नहीं देखा, जिससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई.'

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला

हर्षित राणा को मिला मौका

एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत एक दिन बाद दुबई में आठ देशों के टूर्नामेंट में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा. भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है, जो 14 सितंबर को एक-दूसरे से भिड़ेंगे. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी इंग्लैंड में अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए दो मैच छोड़ने के बाद टी20 टीम में वापसी की है. जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी टी20 मैच जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारबाडोस में खेला था. यह टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच था. एशिया कप 2025 में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा फास्ट बॉलिंग अटैक की अगुवाई करेंगे. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव स्पिन विभाग संभालेंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Harbhajan singh

