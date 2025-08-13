खून-पानी और क्रिकेट एक साथ नहीं बह सकता... पाकिस्तान पर बरसे हरभजन, भारत को कहा- बहिष्कार करो मैच

Asia cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.

पाकिस्तान पर बरसे हरभजन सिंह

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी नाराजगी जताई है. हरभजन सिंह ने दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के क्रिकेट रिलेशन रखने पर सवाल उठाए हैं. एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के सवाल पर हरभजन सिंह ने काफी तीखा रिएक्शन दिया है. हरभजन सिंह ने कहा है कि देशहित में इस मैच का बहिष्कार किया जा सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, 'सीमा पर सैनिकों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए इस मैच का बहिष्कार किया जा सकता है. जब सीमा पर लड़ाई चल रही हो और दो देशों के बीच तनाव हो, तो क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं बनता.'

'मेरे लिए सीमा पर खड़ा सैनिक बड़ा'

हरभजन सिंह ने कहा, 'मेरे लिए जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता, जो कभी-कभी अपनी जान दे देता है और कभी घर नहीं लौटता, उसका बलिदान हम सबके लिए बहुत बड़ा है. उसके मुकाबले यह (मैच का बहिष्कार) बहुत छोटी बात है. क्या हम पाकिस्तान से एक भी क्रिकेट मैच खेलना नहीं छोड़ सकते. यह बहुत छोटी सी बात है. हमारी सरकार का भी यही रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो रही हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएं. जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, क्रिकेट बहुत छोटी बात है. देश हमेशा पहले आता है.'

देश सबसे पहले आता है

हरभजन सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी क्रिकेटर या अभिनेता देश से बड़ा नहीं है. इसलिए, क्रिकेट मैच खेलना देश के लिए कम से कम एक काम तो है ही. हरभजन सिंह ने कहा, 'हमारी जो भी पहचान है, वह इस देश की वजह से है. चाहे आप खिलाड़ी हों, अभिनेता हों या कोई और, देश से बड़ा कोई नहीं है. देश सबसे पहले आता है, और इसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उन्हें पूरा करना ही होगा. क्रिकेट मैच न खेलना, देश के सामने बहुत बड़ी चीज़ है.'