शुभमन गिल के T20I करियर में कितनी जान? हरभजन सिंह ने समझा दिया गणित, कहा- काफी प्लेयर्स उनकी जगह..

15 टी20 मैच, 291 रन और महज 24.25 औसत, शुभमन गिल को टी20 में बनाए रखने के लिए भरपूर मौके दिए गए. लेकिन इन आंकड़ों के बाद उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ड्रॉप होना पहले ही तय था. ईशान किशन का धमाकेदार कमबैक हुआ. सवाल उठे कि अब टी20 में शुभमन गिल की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और कई लोगों ने टी20 करियर भी खत्म कर दिया. लेकिन अब दिग्गज हरभजन सिंह ने समझाया कि शुभमन गिल के टी20 करियर में कितनी जान है.
क्या बोले हरभजन सिंह?
हरभजन सिंह ने गिल के टी20 करियर पर कहा, 'नहीं, यह गिल के लिए कोई संकेत नहीं है, आप जानते हैं कि वह अपनी जगह को हल्के में नहीं ले रहे थे. लेकिन कॉम्पटीशन बहुत अधिक है और हम जानते हैं टीम के पास मौजूदा हालात में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उस जगह को भर सकते हैं और टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं.' कप्तान सूर्यकुमार यादव और अजीत अगरकर ने टीम कॉम्बिनेशन का हवाला देते हुए गिल को ड्रॉप किया. हरभजन ने इस फैसले का समर्थन किया है.
गिल के लिए दरवाजे नहीं हैं बंद
भज्जी ने आगे कहा, 'यह गिल के लिए रास्ते का अंत नहीं है. वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है. मुझे लगता है कि वह शानदार वापसी करेंगे और यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अभी भी भारत के टेस्ट कप्तान हैं. मैं अगरकर और सूर्या को सुन रहा था, वे टीम के कॉम्बिनेशन को देख रहे थे, जो इस फॉर्मेट में सबसे अच्छा होगा. तो मुझे लगता है कि उन कंडीशंस और कॉम्बिनेशन को देखते हुए, उन्होंने इस टीम को चुना. इसलिए गिल एक क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है और वह शानदार वापसी करेगा.'
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन.