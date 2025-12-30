Advertisement
trendingNow13058148
Hindi Newsक्रिकेटशुभमन गिल के T20I करियर में कितनी जान? हरभजन सिंह ने समझा दिया गणित, कहा- काफी प्लेयर्स उनकी जगह..

शुभमन गिल के T20I करियर में कितनी जान? हरभजन सिंह ने समझा दिया गणित, कहा- काफी प्लेयर्स उनकी जगह..

15 टी20 मैच, 291 रन और महज 24.25 औसत, शुभमन गिल को टी20 में बनाए रखने के लिए भरपूर मौके दिए गए. लेकिन इन आंकड़ों के बाद उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ड्रॉप होना पहले ही तय था. ईशान किशन का धमाकेदार कमबैक हुआ. अब हरभजन सिंह ने समझाया कि शुभमन गिल के टी20 करियर में कितनी जान है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुभमन गिल के T20I करियर में कितनी जान? हरभजन सिंह ने समझा दिया गणित, कहा- काफी प्लेयर्स उनकी जगह..

15 टी20 मैच, 291 रन और महज 24.25 औसत, शुभमन गिल को टी20 में बनाए रखने के लिए भरपूर मौके दिए गए. लेकिन इन आंकड़ों के बाद उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ड्रॉप होना पहले ही तय था. ईशान किशन का धमाकेदार कमबैक हुआ. सवाल उठे कि अब टी20 में शुभमन गिल की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और कई लोगों ने टी20 करियर भी खत्म कर दिया. लेकिन अब दिग्गज हरभजन सिंह ने समझाया कि शुभमन गिल के टी20 करियर में कितनी जान है. 

क्या बोले हरभजन सिंह?

हरभजन सिंह ने गिल के टी20 करियर पर कहा, 'नहीं, यह गिल के लिए कोई संकेत नहीं है, आप जानते हैं कि वह अपनी जगह को हल्के में नहीं ले रहे थे. लेकिन कॉम्पटीशन बहुत अधिक है और हम जानते हैं टीम के पास मौजूदा हालात में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उस जगह को भर सकते हैं और टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं.' कप्तान सूर्यकुमार यादव और अजीत अगरकर ने टीम कॉम्बिनेशन का हवाला देते हुए गिल को ड्रॉप किया. हरभजन ने इस फैसले का समर्थन किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गिल के लिए दरवाजे नहीं हैं बंद

भज्जी ने आगे कहा, 'यह गिल के लिए रास्ते का अंत नहीं है. वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है. मुझे लगता है कि वह शानदार वापसी करेंगे और यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अभी भी भारत के टेस्ट कप्तान हैं. मैं अगरकर और सूर्या को सुन रहा था, वे टीम के कॉम्बिनेशन को देख रहे थे, जो इस फॉर्मेट में सबसे अच्छा होगा. तो मुझे लगता है कि उन कंडीशंस और कॉम्बिनेशन को देखते हुए, उन्होंने इस टीम को चुना. इसलिए गिल एक क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है और वह शानदार वापसी करेगा.'

ये भी पढ़ें..भगदड़ में मौत, हैंडशेक कंट्रोवर्सी... 2025 के 5 विवादों ने क्रिकेट जगत को हिला डाला

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान) अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन