टेस्ट क्रिकेट में भारत के खस्ता हाल पर भड़के हरभजन सिंह, जानिए किस पर लगाया विराट और पुजारा को बर्बाद करने का आरोप

अपने ही घर पर टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए टीम इंडिया का प्रदर्शन पिछले एक साल से बहुत खराब रहा है. पिछले साल अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसी के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी. और अब इस साल टीम इंडिया को उसके ही घर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 3-0 से टेस्ट सीरीज में मात दी है. भारतीय टीम के खस्ता हाल पर पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह बुरी तरह भड़के हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 28, 2025, 08:04 AM IST
अपने ही घर पर टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए टीम इंडिया का प्रदर्शन पिछले एक साल से बहुत खराब रहा है. पिछले साल अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसी के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई थी. और अब इस साल टीम इंडिया को उसके ही घर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 3-0 से टेस्ट सीरीज में मात दी है. भारतीय टीम के खस्ता हाल पर पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह बुरी तरह भड़के हैं. हरभजन सिंह के मुताबिक टीम इंडिया को भविष्य में अब उन पिचों पर खेलने से बचना होगा जिस पर गेंद जरूरत से ज्यादा स्पिन करती है.

किस पर लगाया विराट और पुजारा को बर्बाद करने का आरोप?

हरभजन सिंह ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए भारत की मौजूदा टेस्ट टीम की जमकर आलोचना की है. हरभजन सिंह ने कहा, 'भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी अब पांच दिन तक खेलना भूल गए हैं, क्योंकि ऐसी पिचें हैं जिन पर लगातार दो या तीन दिन के मैच होते हैं. इन पिचों के नेचर की वजह से विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे स्टार्स के बैटिंग रिकॉर्ड्स खराब हुए हैं. आखिरकार उन्हें टेस्ट सेटअप से बाहर होना पड़ा.'

टेस्ट क्रिकेट में भारत के खस्ता हाल पर भड़के हरभजन सिंह

हरभजन सिंह ने कहा, 'हमें नहीं पता कि पांच दिन तक टेस्ट मैच कैसे खेलना है. हमें ऐसे विकेट पर कई मैच खेलने की आदत हो गई है, जहां मैच दो-तीन दिन तक चलते हैं. इसकी वजह से विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का औसत 50 से घटाकर 35-40 तक आ गया है. हमारे पुराने महान खिलाड़ी इसलिए महान थे, क्योंकि वे जानते थे कि टेस्ट मैच के पांच दिन कैसे खेलना है.'

'बेहतर विकेटों पर खेलना शुरू करें'

हरभजन सिंह ने टीम इंडिया को सलाह देते हुए कहा कि वह अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़े और अच्छे नतीजों की बजाय बेहतर पिचों को प्राथमिकता दे. हरभजन सिंह ने कहा, 'इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुझे लगता है कि उन्हें भूल जाना चाहिए कि पिछले 10 से 12 सालों में क्या हुआ है. इंडियन क्रिकेट की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बेहतर विकेटों पर खेलना शुरू करें.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट

Harbhajan singh

