हरभजन सिंह को रास नहीं आया विराट कोहली पर संजय मांजरेकर का कमेंट, दे दिया मुंहतोड़ जवाब

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को विराट कोहली पर किए गए क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर का एक कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है. पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने विराट कोहली के बचाव में खुलकर बात की है, और संजय मांजरेकर की उन टिप्पणियों का जवाब दिया है जिनमें कोहली के टेस्ट क्रिकेट से हटने के बाद भी वनडे इंटरनेशनल खेलते रहने के फैसले पर सवाल उठाया गया था.

हरभजन को रास नहीं आया मांजरेकर का ये कमेंट

संजय मांजरेकर ने हाल ही में यह कहकर एक बहस छेड़ दी कि विराट कोहली ने टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए सबसे आसान फॉर्मेट को चुना है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में संजय मांजरेकर ने कहा, 'अगर विराट कोहली क्रिकेट से दूर हो जाते, सभी फॉर्मेट से रिटायर हो जाते, तो ठीक था. लेकिन उन्होंने वनडे क्रिकेट खेलने का फैसला किया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

भज्जी ने मांजरेकर को दिया मुंहतोड़ जवाब

संजय मांजरेकर ने कहा, 'यह बात मुझे ज्यादा निराश करती है, क्योंकि यह एक ऐसा फॉर्मेट है, जो टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सबसे आसान फॉर्मेट है. जो फॉर्मेट आपको सच में टेस्ट करता है, वह है, जाहिर है, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट की अपनी अलग चुनौतियां हैं.' हालांकि, हरभजन सिंह ने इस तर्क को खारिज कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर सफलता को फॉर्मेट पर आधारित अंदाजों तक सीमित नहीं किया जा सकता.

भज्जी ने क्या कहा?

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, एक इवेंट के मौके पर बात करते हुए, पूर्व ऑफ-स्पिनर ने कहा कि फोकस फॉर्मेट चुनने के बजाय परफॉर्मेंस पर होना चाहिए. हरभजन ने कहा, 'अगर किसी भी फॉर्मेट में रन बनाना इतना आसान होता, तो हर कोई ऐसा कर लेता. लोग जो कर रहे हैं, उसका मजा लें. वे अच्छा खेल रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, रन बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं. बस यही मायने रखता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस फॉर्मेट में खेलता है. विराट, चाहे वह एक फॉर्मेट में खेले या सभी फॉर्मेट में, वह भारत के लिए एक शानदार खिलाड़ी और बड़े मैच विनर रहे हैं.'