'ऐसी पिच पर सचिन और विराट भी नहीं कर पाते बैटिंग', पूर्व क्रिकेटर का विस्फोटक बयान, टीम इंडिया को जमकर सुनाई खरी-खोटी

अपनी ही पिच पर खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया और साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट मैच को 30 रन से जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. भारतीय टीम को जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला था, लेकिन वह महज 93 रन ही बना सकी. किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया इस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तीन दिन के अंदर घुटने टेक देगी.

पूर्व क्रिकेटर का विस्फोटक बयान

साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाज पूरी तरह एक्सपोज हो गए. पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना की है और इसे टेस्ट क्रिकेट के लिए मजाक करार दिया है. हरभजन सिंह ने कहा, 'इस पिच पर कौशल के बजाय भाग्य की लड़ाई थी. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी इस पिच पर शायद बल्लेबाजी नहीं कर पाते. ईडन गार्डन्स की पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए मजाक थी.'

टीम इंडिया को जमकर सुनाई खरी-खोटी

पूर्व भारतीय स्पिनर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'ईडन गार्डन्स में टेस्ट देखने के लिए फैंस इकट्ठा हुए थे, ये बेहद खुशी की बात है, लेकिन पिच ने निराश किया. साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन पर सिमट गई. मुझे भारतीय टीम से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय टीम भी 189 रन ही बना सकी. भारत की 30 रन की बढ़त 300 रन की लगी थी. टेस्ट क्रिकेट के लिए ये शुभ संकेत नहीं है.'

'ऐसी पिच पर सचिन और विराट भी नहीं कर पाते बैटिंग'

हरभजन सिंह ने कहा, 'हाल के कुछ वर्षों में हमें भारत में ऐसी पिच देखने को मिली है. इस वजह से टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना है. ऐसी पिच पर आपकी तकनीक कितनी भी अच्छी हो, चाहे बल्लेबाज तेंदुलकर या विराट ही क्यों न हों, मुझे नहीं लगता कि वे यहां टिक पाते. गेंद कहीं से भी उछल रही है, कभी नीची रहती है तो कभी स्पिन लेती है. ऐसी परिस्थितियों में काबिलियत से ज्यादा भाग्य के भरोसे काम होता है. हमने पहले कभी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी. यह सही नहीं है.'

कोलकाता टेस्ट पूरी तरह बकवास

टर्बनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने कहा, 'भारतीय टीम हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई थी. दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया था. सीरीज रोमांचक रही थी. टेस्ट क्रिकेट का वही वास्तविक रूप है. कोलकाता टेस्ट पूरी तरह बकवास था.' कोलकाता टेस्ट पर गौर करें तो साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 पर सिमट गई थी. भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त ली थी. दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका 153 पर सिमट गई. भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था. भारतीय टीम 93 रन पर सिमट गई और मैच 30 रन से हार गई. दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने मैच में 8 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.