कम से कम ऑस्ट्रेलिया... रोहित को कप्तानी से हटाए जाने पर शॉक्ड हरभजन, गिल को लेकर कह दी ये बात

4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम को ऐलान हुआ, जिसमें रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाया गया. रोहित ने इसी साल की शुरुआत में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी. रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के फैसले ने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी है. BCCI के इस फैसले ने हरभजन सिंह को हैरान कर दिया. इस पूर्व भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर ने कहा कि कम से कम रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो कप्तान बने रहने देना चाहिए था. भज्जी ने शुभमन गिल के नए वनडे कप्तान बने जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.

बतौर ओपनर खेलेंगे रोहित शर्मा

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फैंस के 'हिटमैन' बतौर ओपनर बल्लेबाज वनडे खेलते नजर आएंगे. रोहित शर्मा का वनडे टीम के पूर्णकालिक कप्तान के रूप में लगभग चार साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है. उन्होंने 2024 में टी20I से और 2025 में टेस्ट से कप्तानी छोड़ दी थी. स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए, हरभजन ने कहा कि गिल के लिए यह कप्तानी एक नई चुनौती होगी, लेकिन उन्हें इस बात का गहरा झटका लगा कि रोहित को कप्तान नहीं बल्कि सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में चुना गया है.

हरभजन सिंह हुए शॉक्ड

हरभजन ने कहा, 'गिल को वनडे में भी टीम का नेतृत्व करने की एक और जिम्मेदारी दी गई है. बेशक, यह उनके लिए एक नई चुनौती होने वाली है. उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया है.' उन्होंने आगे कहा, 'शुभमन ने जाहिर तौर पर कप्तान के रूप में रोहित की जगह ली है और रोहित वो हैं जिनका वाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. सच कहूं तो, मेरे लिए यह थोड़ी चौंकाने वाली खबर है कि रोहित कप्तान नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टीम में चुना गया है.'

'रोहित को ऑस्ट्रेलिया दौरे तक कप्तान बने रहना चाहिए था'

इस पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि रोहित को कम से कम ऑस्ट्रेलिया दौरे तक कप्तान बनाए रखना चाहिए था. उन्होंने रोहित को वाइट-बॉल फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के स्तंभों में से एक बताया. हरभजन ने कहा, 'मैंने सोचा था कि अगर वह ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वह फिर से कप्तान होंगे. उन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी और बाकी टूर्नामेंट भी जीते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जब वाइट-बॉल क्रिकेट की बात आती है, तो वह भारतीय क्रिकेट के स्तंभों में से एक रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम यह दौरा दिया जाना चाहिए था.'

इंतजार कर सकते थे गिल - हरभजन

पूर्व स्पिनर ने यह भी कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में अभी काफी समय है और शुभमन एक साल बाद भी यह जिम्मेदारी संभाल सकते थे. हरभजन ने कहा, 'अगर आप 2027 वर्ल्ड कप के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उसमें अभी बहुत देर है. शुभमन निश्चित रूप से थोड़ा इंतजार कर सकते थे और शायद 6 या 8 महीने या एक साल बाद टीम को आगे ले जा सकते थे. इसके लिए अभी काफी समय है. लेकिन हां, मैं शुभमन के लिए खुश हूं, लेकिन साथ ही रोहित शर्मा के कप्तान न होने पर थोड़ा निराश हूं.' शुभमन गिल का ODI कप्तानी का सफर 19 अक्टूबर को पर्थ में शुरू होगा.