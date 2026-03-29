'कुत्ते को घी नहीं...'फैन ने उड़ाया कमेंट्री का मजाक, तो भज्जी ने काटा सोशल मीडिया पर बावल

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक फैन की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराज हो गए. उन्होंने X पर इस मामले को लेकर लगातार कई पोस्ट किए. आईपीएल 2026 में कमेंट्री पैनल का हिस्सा बने हरभजन ने उस समय कड़ी प्रतिक्रिया दी, जब एक यूजर ने लिखा कि आर अश्विन अगर हिंदी कमेंट्री में आते हैं, तो उनका करियर भी उसी तरह खत्म हो जाएगा, जैसे इस तमिलनाडु के खिलाड़ी का इंटरनेशनल करियर खत्म हुआ.इस टिप्पणी को नजरअंदाज करने के बजाय हरभजन ने सीधे जवाब देते हुए उस फैन को जमकर लताड़ लगाई. हरभजन सिंह ने फैन को अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर जमकर लताड़ा है.

इयान बिशप को बताया श्रेष्ठ

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक ट्रोल अकाउंट ने वेस्ट इंडीज के दिग्गज इयान बिशप को हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और नवजोत सिंह सिद्धू से भी “ज्यादा भारतीय” बता दिया. इसके बाद उसी अकाउंट ने हरभजन को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें कमेंट्री पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आर अश्विन उनसे यह काम भी छीन सकते हैं. इस तरह की टिप्पणी पर हरभजन चुप नहीं रहे और उन्होंने तीखा जवाब दिया. उन्होंने लिखा, “हाथी जब बाज़ार से निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं. यहाँ से निकल जाओ टॉमी, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं.”

https://t.co/0f1FBbj9Fw Add Zee News as a Preferred Source — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 29, 2026

'अश्विन से जलन की बात'

शनिवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को एकतरफा अंदाज में हरा दिया. इसी मैच के दौरान आर अश्विन ने आईपीएल में पहली बार हिंदी कमेंट्री की जिम्मेदारी संभाली. हरभजन सिंह और अश्विन के बीच जलन की बातें काफी समय से चर्चा में रही हैं. पिछले साल हरभजन, अश्विन के यूट्यूब चैनल पर भी नजर आए थे, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी.

अश्विन के यूट्यूब पर नजर आए थे भज्जी

उस बातचीत में हरभजन ने अश्विन से सीधा सवाल किया था, “क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपसे जलता हूं? आप मेरे साथ बैठे हैं, हमने काफी देर बात की है, तो क्या मैं आपको ऐसा इंसान लगता हूं? ”इस पर अश्विन ने जवाब देते हुए कहा था, “अगर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ भी हो, तो वह गलत नहीं है. मेरा मतलब है कि इसे गलत नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और ऐसी भावनाएं स्वाभाविक होती हैं.”

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