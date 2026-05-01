अचानक एक्शन में आए हरभजन सिंह, नाइंसाफी पर हुए आगबबूला, अब हाई कोर्ट में जाकर ये बोला

भारत के पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की सिक्योरिटी हटा दी, तो भज्जी भी चुप नहीं बैठे. हरभजन सिंह तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. हरभजन सिंह ने इस याचिका में अपनी सिक्योरिटी हटाए जाने का विरोध किया है.
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भारत के पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की सिक्योरिटी हटा दी, तो भज्जी भी चुप नहीं बैठे. हरभजन सिंह तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. हरभजन सिंह ने इस याचिका में अपनी सिक्योरिटी हटाए जाने का विरोध किया है.
हरभजन सिंह ने अपनी याचिका में पंजाब सरकार के अधिकारियों से सवाल किया कि उनकी पुलिस सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई, और हाई कोर्ट से इसे तुरंत बहाल करने का आदेश देने की गुजारिश की. बता दें कि हरभजन सिंह की 9-10 पुलिसकर्मियों वाली यह सिक्योरिटी शनिवार (25 अप्रैल) को हटा दी गई थी. बता दें कि हरभजन सिंह, राघव चड्ढा समेत छह अन्य सांसदों के साथ, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए थे.
हरभजन सिंह की याचिका दायर होने के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तुरंत पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया. हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि हरभजन सिंह की पुलिस सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई. बता दें कि हरभजन सिंह ने अपनी याचिका में अपने घर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया है, जहां कथित तौर पर उनके घर के बाहर की दीवारों पर 'गद्दार' शब्द लिखा गया था. हरभजन सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं से उन्हें और उनके परिवार को खतरा है. हाई कोर्ट ने सरकार से उसकी सिक्योरिटी समीक्षा के आधार पर जवाब देने को कहा है. इस मामले की सुनवाई 12 मई को होनी है.
बता दें कि शनिवार को AAP कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसदों हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजिंदर गुप्ता के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इन सांसदों ने AAP पार्टी छोड़कर BJP जॉइन कर ली थी. लुधियाना और जालंधर में कार्यकर्ताओं ने उनके घरों की चारदीवारी पर स्प्रे पेंट से 'गद्दार' (देशद्रोही) लिख दिया. शुक्रवार को, AAP के राज्यसभा सदस्यों राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने घोषणा की थी कि वे AAP पार्टी छोड़ रहे हैं और पांच अन्य सांसदों के साथ BJP में शामिल हो रहे हैं. अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी उन अन्य AAP सांसदों में शामिल थे, जिनके नाम उन्होंने बताए. प्रदर्शनकारियों ने 'पंजाब दे गद्दार' के नारे लगाए और उन पर पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया.