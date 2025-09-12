एशिया कप के बीच चौंकाने वाला मामला, हरभजन सिंह को मिल सकता है बीसीसीआई में बड़ा पद, जानें पूरा मामला

भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह आए दिन चर्चा में रहते हैं. हाल ही में वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का जमकर विरोध करते दिखे थे. अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स कि मानें तो उन्हें बीसीसीआई में एक बड़ा पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक बैठक होनी है. जिसमें बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई के प्रेसीडेंट के साथ-साथ और भी कई पदों की घोषणा होने वाली है. इसी बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरभजन सिंह को अपना प्रतिनिधि घोषत किया है.

हरभजन सिंह को मिल सकता है जिम्मा

इससे पहले हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट एशोसिएसन के सलाहकार रह चुके हैं. अगर 28 तारिख को उनको ये पद मिलता है तो ये पहला मौका होगा हरभजन सिंह राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि बन जाएंगे. बता दें कि सभी राज्यों के क्रिकेट संघ को नोटिस भेजा जा चुका है. सभी को 12 सितंबर तक अपना-अपना प्रतिनिधि बताने को कहा गया है.

28 सितंबर को होना है फैसला

बता दें कि चुनाव के आवेदन की तारीख को भी बढ़ा दिया गया है. अब तारिख बढ़ाकर 20 सितंबर की जगह 21 सितंबर कर दी गई है. यही नहीं अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापिस लेना चाहे तो वो 23 सितंबर तक नाम वापिस ले सकता है. 28 सितंबर को चुनाव होगा. खास बात ये है की इसी दिन एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. 28 सितंबर को बीसीसीआई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे पदों की नियुक्ती करेगी.

सचिन के नाम को लेकर थी चर्चा

सचिन के नाम को लेकर बीसीसीआई के प्रेसीडेंट बनने पर काफी चर्चा थी. हालांकि उन्हीं की कंपनी ने मामलें में सफाई देते हुए कहा, " हमें हाल ही में उन रिपोर्ट्स के बारे में पता लगा है, जिसमें ये दावा किया गया कि सचिन तेंदुलकर बीसीसीआई के अगले प्रेसीडेंट होंगे. ये साब फालतू की बाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फिजूल की अफवाहों पर विश्वास ना करें. अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे.