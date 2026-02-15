Advertisement
trendingNow13109917
Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK: हरभजन के फेवरेट थे उस्मान तारिक.. भज्जी का टीम इंडिया को खुला अलर्ट, गिनाईं गेंदबाज की खूबियां

IND vs PAK: हरभजन के फेवरेट थे उस्मान तारिक.. भज्जी का टीम इंडिया को खुला अलर्ट, गिनाईं गेंदबाज की खूबियां

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की घड़ी आ चुकी है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक चिंता का विषय बने हुए हैं. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को खुला अलर्ट दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICC (X)
ICC (X)

India vs Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की घड़ी आ चुकी है. कुछ ही घंटों में दोनों टीमें कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज उस्मान तारिक चिंता का विषय बने हुए हैं. पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम को खुला अलर्ट दिया है. उन्होंने बताया कि वह उनके लिए सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक रहे हैं. इसके पीछे की कहानी भज्जी ने बताई. 

तारिक का बॉलिंग एक्शन करता है परेशान

हरभजन सिंह ने कहा उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि तारिक न सिर्फ अपने बॉलिंग एक्शन से खतरनाक नहीं बल्कि उनके पास कई वैरिएशन भी हैं. वह बल्लेबाज को हिट करने करने में मुश्किल खड़ी कर देते हैं. 28 साल के पाकिस्तानी ऑफ-स्पिनर उस्मान तारिक ने सिर्फ चार T20I मैचों में 7.90 की शानदार एवरेज से 11 विकेट लिए हैं. बात करें टी20 वर्ल्ड कप की तो पिछले मैच में यूएसए के खिलाफ 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले हरभजन सिंह?

हरभजन सिंह ने उस्मान तारिक पर बात करते हुए कहा, 'देखिए, उस्मान तारिक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मैंने दुबई में ILT20 में बॉलिंग करते देखा है. वह मेरे लिए सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक थे. जब भी उन्हें मौका मिलता था, वह अपनी टीम के लिए विकेट लेते थे. वह दूसरे स्पिनर्स से अलग हैं और बेशक, उनमें बहुत वैरायटी है. यह बस रुकने वाला नहीं है.'

ये भी पढे़ं... टी20 वर्ल्ड कप में डिकॉक का ऐतिहासिक कारनामा,कीवियों के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

उन्हें हिट करना मुश्किल- हरभजन सिंह

उन्होंने आगे कहा, 'वह यह है कि उनमें बहुत वैरायटी है. लोग उनके खड़े होकर बॉलिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं. यह आसान नहीं है, आप जानते हैं कोई भी खड़ा होकर बॉलिंग कर सकता है, लेकिन आपके पास, आप जानते हैं, अलग वैरायटी होनी चाहिए, जो उनके पास है. बेशक, उन्हें हिट करना मुश्किल है और खासकर बड़े ग्राउंड्स पर, वह धीमी पिचों पर और भी ज़्यादा मुश्किल होंगे. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप किसी ऐसे बॉलर के खिलाफ खेल रहे हों जिसका सामना आपने पहले कभी नहीं किया हो, तो थोड़ा सावधान रहें. अगर भारत उसे टैकल कर पाता है और उसे कोई बड़ा विकेट नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि भारत के पास वह टीम है, जो निश्चित रूप से पाकिस्तान को हरा सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से कई मैच विनर हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanICC T20 World Cup 2026

Trending news

Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 Live: महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं ये राजयोग, जानिए तिथि, चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, उपाय और सबकुछ
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी