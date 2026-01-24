अगर रोहित इतना खेला तो सिर्फ छक्के से 6000 रन बनाएगा ये स्टार खिलाड़ी, दिग्गज की भविष्यवाणी से सनसनी

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज जारी है. शुक्रवार (23 जनवरी) को रायपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की. इस मैच में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भले ही खाता नहीं खोल सके और पहली गेंद पर ही पवेलियन लौट गए, लेकिन उनके बारे में भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने ऐसी भविष्यवाणी की है, जिससे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पर 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. नागपुर के स्टेडियम में अभिषेक ने चौके से ज्यादा छक्के जड़े थे और उसी से प्रेरित होकर हरभजन सिंह ने लाइव टीवी पर बड़ा ऐलान कर दिया.

छक्कों से 1000 रन बनाएंगे अभिषेक शर्मा?

Add Zee News as a Preferred Source

इस समय स्टार स्पोर्ट्स पर अभिषेक शर्मा को क्रिकेट की भाषा में एक नाम देने की मुहिम छिड़ी हुई है. कोई उन्हें अभी 'सिक्स' शर्मा कह रहा है तो कोई 'मिस्टर मैक्सिमम'. हरभजन फिलहाल अभिषेक को 'शेरा' बुलाते हैं. नागपुर में हुए मैच के दौरान हिंदी कमेंट्री करते हुए भज्जी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी.

हरभजन ने कहा, ''मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा इतने मुकाबले खेल गए, तो वो 1000 छक्के लगा देंगे. जैसे रोहित को हिटमैन कहते हैं, इन्हें तब डैडी हिटमैन कहेंगे.''

T20I में कितने छक्के लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा?

दिलचस्प बात ये है कि जब रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया तब उसके बाद अभिषेक ने उनकी जगह ली. शर्मा जी के बेटे ने इस फॉर्मेट में डेब्यू के बाद से अभी तक फैंस को हिटमैन की कमी महसूस नहीं होने दी है. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने 35 T20I में 190.62 की अद्भुत स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1199 रन बना लिए हैं. अभिषेक अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 81 छक्के जड़ चुके हैं.

बात करें रोहित शर्मा की तो उन्होंने भारत के लिए 159 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं. हिटमैन के नाम T20I में 205 छक्के हैं.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में मची उथल-पुथल, मोखलेसुर रहमान पर लगे करप्शन के आरोप, अब होगा तगड़ा एक्शन!