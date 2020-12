Mohammad Kaif ने लिखी फर्राटेदार अंग्रेजी, तो Harbhajan Singh ने यूं लिए मजे

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट दिग्गज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) की दोस्ती काफी पुरानी और गहरी है. दोनों ने एक साथ मिलकर टीम इंडिया के लिए काफी योगदान दिया है. सोशल मीडिया पर भी दोनों की जुगलबंदी देखने को मिलती है. कैफ ने ट्विटर पर कुछ ऐसी बात कही जिसको देखकर भज्जी रिप्लाइ करने से खुद को रोक नहीं पाए

दरअसल एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया जब 36 रन पर ऑल ऑउट हो गई तो इस पर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने ट्विटर पर लिखा, '36/9 का स्कोर एडिलेड में तब देखने को मिला जब सूरज चमक रहा था, सभी डर रहे थे कि ऐसा शाम के वक्त हो सकता है. चाहे गुलाबी गेंद हो या लाल गेंद, टेस्ट मैच में बल्लेबाजी सही तकनीक और मिजाज के साथ की जाती है. सीमित ओवर का खेल या नेट पर सीमित समय देने से आप टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकते.'

36/9 came on a bright sunny Adelaide morning and not at twilight as many feared. Pink or red ball, Test match batting is all about correct technique and temperament. Limited over games or limited time at nets can't prepare you for a Test.

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 20, 2020