अपने ही साथी पर चिल्लाए हरभजन, गिलक्रिस्ट से पड़ी थी डांट, सालों बाद भज्जी ने खोला राज

क्रिकेट में कई दिलचस्प कहानियां छिपी रहती हैं, तो कई बाहर आ जाती हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाता कई विवादों से रहा है. बड़े विवाद जगजाहिर हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और राज खोला है जब वह अपने ही साथी मनदीप सिंह से नाराज हो गए थे और चिल्लाने लगे थे. भज्जी ने जियोस्टार के एक एपिसोड पर बात करते हुए इस घटना का राज सालों बाद खोला है. इस घटना के लिए उन्हें एडम गिलक्रिस्ट से डांट सुननी पड़ी थी.