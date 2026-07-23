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अपने ही साथी पर चिल्लाए हरभजन, गिलक्रिस्ट से पड़ी थी डांट, सालों बाद भज्जी ने खोला राज

क्रिकेट में कई दिलचस्प कहानियां छिपी रहती हैं, तो कई बाहर आ जाती हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाता कई विवादों से रहा है. बड़े विवाद जगजाहिर हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और राज खोला है जब वह अपने ही साथी मनदीप सिंह से नाराज हो गए थे और चिल्लाने लगे थे.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 23, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:58 AM IST
अपने ही साथी पर चिल्लाए हरभजन, गिलक्रिस्ट से पड़ी थी डांट, सालों बाद भज्जी ने खोला राज

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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