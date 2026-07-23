अपने ही साथी पर चिल्लाए हरभजन, गिलक्रिस्ट से पड़ी थी डांट, सालों बाद भज्जी ने खोला राज

क्रिकेट में कई दिलचस्प कहानियां छिपी रहती हैं, तो कई बाहर आ जाती हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाता कई विवादों से रहा है. बड़े विवाद जगजाहिर हैं, लेकिन अब उन्होंने एक और राज खोला है जब वह अपने ही साथी मनदीप सिंह से नाराज हो गए थे और चिल्लाने लगे थे. भज्जी ने जियोस्टार के एक एपिसोड पर बात करते हुए इस घटना का राज सालों बाद खोला है. इस घटना के लिए उन्हें एडम गिलक्रिस्ट से डांट सुननी पड़ी थी.
हरभजन ने कहा, "एक बार IPL में, जब मैं पंजाब के लिए खेल रहा था तो एक सीजन ऐसा आया, जब ऐसा लगता था कि जब भी गेंद हवा में जाती, मनदीप सिंह ही उसके नीचे होते थे. उस सीजन में, उन्होंने मेरी गेंदबाज़ी पर लगभग सात या आठ कैच छोड़े. सीजन के आखिर तक, मेरे नाम लगभग 12 या 13 विकेट थे. मुझे लगता है कि यह 2010 या 2011 का सीजन था."
हरभजन ने आगे बताया, "आखिरी मैच तक मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था. मैं चिल्लाने लगा, उस समय एडम गिलक्रिस्ट हमारे कप्तान थे. वह मेरे पास आए, मुझे एक तरफ ले गए और बहुत अच्छे से अंग्रेजी में समझाया कि हम टीम के साथी हैं और मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए तो, मैंने जवाब दिया, 'मुझे पता है कि वह मेरा टीममेट है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वह हर मैच में कैच छोड़ता रहेगा?'
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हरभजन सिंह ने मनदीप सिंह से माफी भी मांगी थी. उन्होंने आगे बताया, "बाद में, जब मैं रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान मनदीप से मिला, तो मैंने मैंडी से कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं और उस समय मैं गलत था. उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं और वह उस बात को भूल चुके थे. लेकिन मैंने उनसे कहा, 'मैं नहीं भूला क्योंकि मुझे गिलक्रिस्ट से अंग्रेज़ी में डांट पड़ी थी.'"