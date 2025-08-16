हरभजन ने एशिया कप के लिए चुनी भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम, ऐलान से पहले सेलेक्टर्स का आधा काम हुआ आसान

Harbhajan Singh India team for Asia Cup: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है. उससे पहले भारत के महान स्पिनर हरभजन सिंह ने टूर्नामेंट के लिए अपनी भारतीय टीम का चयन किया है. 'टर्बनेटर' के नाम से मशहूर हरभजन ने इस टीम में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को शामिल किया है. इसके अलावा उन्होंने शुभमन गिल और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में जगह दी है. हालांकि, उन्होंने संजू सैमसन, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को अपनी टीम से बाहर रखा है.

केएल राहुल का समर्थन

हरभजन ने विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका पर भी अपनी राय दी. उनका मानना है कि इस टूर्नामेंट के लिए केएल राहुल एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल या ऋषभ पंत में से किसी एक को दस्ताने संभालने के लिए टीम में होना चाहिए. मई में ऐसी खबरें थीं कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए केएल राहुल को टी20 टीम में वापस बुलाया जा सकता है. हालांकि, इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया. वहीं, ऋषभ पंत की एशिया कप में उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है क्योंकि वह अपनी टूटी हुई अंगुली से उबर रहे हैं.

गिल के सपोर्ट में हरभजन

एशिया कप की टीम के लिए एक और बड़ा सवाल टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का शामिल होना है, लेकिन हरभजन सिंह ने गिल को टीम में शामिल करने का समर्थन किया है. उनका कहना है कि गिल में इस फॉर्मेट में भी दबदबा बनाने की क्षमता है. गिल ने आईपीएल के पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए 15 मैचों में 650 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक निकले थे. उन्होंने लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: IPL 2025 के 5 हीरो, जो एशिया कप टीम से रह सकते हैं बाहर, गौतम गंभीर-अजीत अगरकर तोड़ देंगे दिल!

गिल की जमकर तारीफ

हरभजन ने गिल की काबिलियत पर जोर देते हुए कहा, ''आपको यह समझना होगा कि टी20 फॉर्मेट सिर्फ गेंद को हिट करने के बारे में नहीं है और अगर शुभमन गिल हिट करने का फैसला करते हैं, तो वह किसी से कम नहीं हैं. वह जिस तरह के बल्लेबाज हैं, उनका खेल बहुत मजबूत है. उनकी बुनियादी बातें मजबूत हैं और वह मैदान के चारों ओर रन बना सकते हैं. अगर आप आईपीएल को देखें, तो उन्होंने हर सीजन में रन बनाए हैं. उनके सिर पर ऑरेंज कैप है और वह ऐसे ही नहीं मिलती. ऐसा नहीं है कि वह 120 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं. वह 160, 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं. मुझे लगता है कि वह इस फॉर्मेट को अच्छे से खेल सकते हैं और इसमें दबदबा भी बना सकते हैं. हम चौके और छक्के देखते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 20 ओवर में सिर्फ चौके और छक्के ही मारने हों. हमें ऐसे खिलाड़ी की भी जरूरत है जो बड़ी पारी खेल सके.''

हरभजन सिंह ने लिए ये नाम

हरभजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, टटमेरी टीम में यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं. मैंने केएल राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन वह भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं क्योंकि मैं किसी और विकेटकीपर को नहीं ले रहा हूं. राहुल या ऋषभ पंत में से एक को टीम में होना चाहिए.''

ये भी पढ़ें: ये 4 खिलाड़ी एशिया कप में खेलने के दावेदार, बल्ले से उगलते हैं आग, अब किसे चुनेंगे कोच और सेलेक्टर्स?

स्क्वाड की घोषणा जल्द

बीसीसीआई ने अभी तक एशिया कप टीम की घोषणा नहीं की है. 19 अगस्त को टीम का ऐलान हो सकता है. यह भी खबरें आई हैं कि श्रेयस अय्यर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है. हालांकि, बीसीसीआई इस साल की शुरुआत में हर्निया की सर्जरी के बाद सूर्यकुमार यादव के ठीक होने की बारीकी से निगरानी कर रहा है. एशिया कप में भारत को ग्रुप ए में रखा गया है. भारतीय टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद 14 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से उसका मुकाबला होगा. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा.

हरभजन सिंह की एशिया कप टीम

यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल/ऋषभ पंत, रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.