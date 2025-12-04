इतनी बुरी तरह किस पर भड़के हरभजन सिंह? अपने बयान से मचाया तहलका, रोहित-विराट के जिक्र से माहौल गर्म

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यह साबित कर दिया है कि उनके बिना टीम इंडिया अधूरी है. भारत को अगर वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इस टूर्नामेंट में खेलना बहुत जरूरी है. भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल उठाने वालों लोगों को जमकर लताड़ा है. हरभजन सिंह के मुताबिक जिन लोगों ने अपने करियर में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, वे आज रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य तय करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं.

इतनी बुरी तरह किस पर भड़के हरभजन सिंह?

हरभजन सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का बचाव करते हुए कहा, 'जिन लोगों ने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, वे ही आज के दो महान खिलाड़ियों का भविष्य तय करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं.' इस बात पर बढ़ती बहस के बीच कि क्या यह जोड़ी 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलेगी, इस पर हरभजन सिंह ने जोर देकर कहा कि ये अनुभवी खिलाड़ी सिर्फ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे स्टैंडर्ड भी तय कर रहे हैं जिनको अगली पीढ़ी को फोलो करना चाहिए.'

हरभजन ने अपने बयान से मचाया तहलका

हरभजन सिंह ने कहा, 'जब मैं विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को देखता हूं, जो अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे लोग विराट के भविष्य के बारे में फैसला कर रहे हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है.' हरभजन सिंह ने कहा कि यह मुद्दा उन्हें याद दिलाता है कि कैसे खिलाड़ियों को अक्सर कम उपलब्धियों वाले लोग जज करते हैं. हरभजन सिंह ने कहा, 'मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं. मैंने अपने और कई टीममेट्स के साथ ऐसा होते देखा है.यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम इसके बारे में बात नहीं करते या इस पर चर्चा नहीं करते.'

विराट कोहली और रोहित शर्मा का जिक्र

37 साल के विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती लगातार 2 मैचों में 2 शतक जमाए हैं, जबकि 38 साल के रोहित शर्मा ने पिछली 4 पारियों में 2 अर्धशतक और एक नाबाद 121 रन की पारी खेली है. हरभजन सिंह के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस परफॉर्मेंस से यह साबित होता है कि अगले वर्ल्ड कप में इस जोड़ी की जगह पर शक करने की कोई वजह नहीं है. हरभजन सिंह ने कहा, 'विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमेशा रन बनाए हैं. वे हमेशा टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्लेयर रहे हैं.'

2027 वर्ल्ड कप में उतरेंगे विराट और रोहित

हरभजन सिंह ने आगे कहा, 'वे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. सिर्फ मजबूती से ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं. एक चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए.' हरभजन सिंह का मानना ​​है कि दोनों पुराने प्लेयर 2027 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट के लिए लीडर बनकर उतरेंगे. हरभजन सिंह ने आखिर में कहा, 'विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सही मिसाल कायम की.' हरभजन सिंह ने टीम इंडिया से यह भी कहा कि वे अपने देश में टर्नर पिचों से हटकर अच्छी टेस्ट पिचों पर लौटें. उनके मुताबिक, खराब पिचें बैट्समैन को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही हैं और इंडिया की अच्छे स्पिनर तैयार करने की काबिलियत को कमजोर कर रही हैं. हरभजन सिंह ने कहा, 'अब समय आ गया है कि हम इंडिया में अच्छी पिचों पर खेलना शुरू करें, बस इतनी सी बात है.'