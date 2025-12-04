Advertisement
trendingNow13028661
Hindi Newsक्रिकेट

इतनी बुरी तरह किस पर भड़के हरभजन सिंह? अपने बयान से मचाया तहलका, रोहित-विराट के जिक्र से माहौल गर्म

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यह साबित कर दिया है कि उनके बिना टीम इंडिया अधूरी है. भारत को अगर वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इस टूर्नामेंट में खेलना बहुत जरूरी है. भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल उठाने वालों लोगों को जमकर लताड़ा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 04, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इतनी बुरी तरह किस पर भड़के हरभजन सिंह? अपने बयान से मचाया तहलका, रोहित-विराट के जिक्र से माहौल गर्म

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यह साबित कर दिया है कि उनके बिना टीम इंडिया अधूरी है. भारत को अगर वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इस टूर्नामेंट में खेलना बहुत जरूरी है. भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल उठाने वालों लोगों को जमकर लताड़ा है. हरभजन सिंह के मुताबिक जिन लोगों ने अपने करियर में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, वे आज रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य तय करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं.

इतनी बुरी तरह किस पर भड़के हरभजन सिंह?

हरभजन सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का बचाव करते हुए कहा, 'जिन लोगों ने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है, वे ही आज के दो महान खिलाड़ियों का भविष्य तय करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं.' इस बात पर बढ़ती बहस के बीच कि क्या यह जोड़ी 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलेगी, इस पर हरभजन सिंह ने जोर देकर कहा कि ये अनुभवी खिलाड़ी सिर्फ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे स्टैंडर्ड भी तय कर रहे हैं जिनको अगली पीढ़ी को फोलो करना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

हरभजन ने अपने बयान से मचाया तहलका

हरभजन सिंह ने कहा, 'जब मैं विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को देखता हूं, जो अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. यह थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे लोग विराट के भविष्य के बारे में फैसला कर रहे हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया है.' हरभजन सिंह ने कहा कि यह मुद्दा उन्हें याद दिलाता है कि कैसे खिलाड़ियों को अक्सर कम उपलब्धियों वाले लोग जज करते हैं. हरभजन सिंह ने कहा, 'मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूं. मैंने अपने और कई टीममेट्स के साथ ऐसा होते देखा है.यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम इसके बारे में बात नहीं करते या इस पर चर्चा नहीं करते.'

विराट कोहली और रोहित शर्मा का जिक्र

37 साल के विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती लगातार 2 मैचों में 2 शतक जमाए हैं, जबकि 38 साल के रोहित शर्मा ने पिछली 4 पारियों में 2 अर्धशतक और एक नाबाद 121 रन की पारी खेली है. हरभजन सिंह के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस परफॉर्मेंस से यह साबित होता है कि अगले वर्ल्ड कप में इस जोड़ी की जगह पर शक करने की कोई वजह नहीं है. हरभजन सिंह ने कहा, 'विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमेशा रन बनाए हैं. वे हमेशा टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्लेयर रहे हैं.'

2027 वर्ल्ड कप में उतरेंगे विराट और रोहित

हरभजन सिंह ने आगे कहा, 'वे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. सिर्फ मजबूती से ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं. एक चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए.' हरभजन सिंह का मानना ​​है कि दोनों पुराने प्लेयर 2027 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट के लिए लीडर बनकर उतरेंगे. हरभजन सिंह ने आखिर में कहा, 'विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सही मिसाल कायम की.' हरभजन सिंह ने टीम इंडिया से यह भी कहा कि वे अपने देश में टर्नर पिचों से हटकर अच्छी टेस्ट पिचों पर लौटें. उनके मुताबिक, खराब पिचें बैट्समैन को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही हैं और इंडिया की अच्छे स्पिनर तैयार करने की काबिलियत को कमजोर कर रही हैं. हरभजन सिंह ने कहा, 'अब समय आ गया है कि हम इंडिया में अच्छी पिचों पर खेलना शुरू करें, बस इतनी सी बात है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Harbhajan singh

Trending news

'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
Vladimir Putin
दिल, दोस्ती, डिप्लोमेसी! मॉस्को से आया भारत का दोस्त, पुतिन की यात्रा से 10 फायदे...
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
Putin
पुतिन के आने से पहले राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!
ap new bjp president
संसद भवन में अचानक BJP के सीनियर नेताओं की क्यों हुई बैठक? होने वाला है बड़ा फैसला!