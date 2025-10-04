हरभजन नाखुश... लेकिन रोहित को कप्तानी से हटाने पर गदगद ये पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर्स की तारीफों के पुल

Rohit Sharma: टीम इंडिया को दो आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साइड लाइन कर दिया है. शुभमन गिल वनडे के नए कप्तान नियुक्त किए गए तो भारतीय क्रिकेट में खलबली मच गई. चारों तरफ एक ही शोर है कि रोहित को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कप्तानी करनी थी. यहां तक की हरभजन सिंह ने भी सेलेक्टर्स के फैसले सवाल खड़े किए. इन चर्चों के बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान इससे विपरीत दिखा है. पूर्व भारतीय गेंदबाज ने बीसीसीआई के इस फैसले की सराहना कर दी है.

कौन है ये पूर्व भारतीय प्लेयर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन ने शुभमन गिल को कप्तान चुने जाने पर सेलेक्टर्स की सराहना की है. आईएएनएस से बात करते हुए अतुल वासन ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है. गिल तीनों प्रारूपों में खेलते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यह फैसला चयनकर्ताओं की परिपक्वता को दर्शाता है. रोहित और विराट ने शानदार क्रिकेट खेला है और देश को जीत दिलायी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नए खिलाड़ियों को कमान संभालने का समय आ गया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

गिल की कर दी तारीफ

उन्होंने गिल को लेकर कहा कि गिल को कप्तानी देना बैटन पास करने जैसा है. रोहित और विराट काफी परिपक्व खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि वे भी चाहेंगे कि अपने करियर के इस पड़ाव पर उन्हें बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का मौका मिले, उन्होंने खेल में वह सब कुछ हासिल किया है जो वे कर सकते थे. टीम में उनके होने से शुभमन गिल को भी आत्मविश्वास मिलेगा.'

ये भी पढे़ं.. 'जबरन धर्मांतरण ..' पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर चाहता है भारतीय नागरिकता? सोशल मीडिया पर समझाया पूरा झोल

नाखुश दिखे हरभजन

भारतीय दिग्गज रोहित को कप्तानी से हटाए जाने पर खुश नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला निराशाजनक है. बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की. वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंपी गई है. वह टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी पहले से ही कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. वहीं, टी20 की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही है.