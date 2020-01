पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर पथराव: हरभजन सिंह नाराज, पाक पीएम से कही यह बात

नई दिल्ली: भारत के स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) से गुजारिश की है कि वे ननकाना साहिब गुरुद्वारा में हुई गुंडागर्दी पर कार्रवाई करें. शुक्रवार को एक आक्रामक भीड़ ननकाना साहिब गुरुद्वारा के बाहर जमा हो गई थी और जमकर पत्थरबाजी की थी.

इस भीड़ का नेतृत्व एक परिवार कर रहा था जिसने एक गुरद्वारा पंथी की लड़की जगजीत कौर का अपहारण कर लिया था. बाद में जब पुलिस ने एहसान नाम के उस आदमी को रिहा किया जिसने लड़की का अपहारण किया था, तब भीड़ शांत हुई.

हरभजन सिंह ने एक साथ दो ट्वीट जारी किए जिसमें उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों की आलोचना की. पहले ट्वीट में हरभजन ने कहा, "पता नहीं कुछ लोगों के साथ क्या समस्या है. वे शांति से क्यों नहीं रह सकते. मोहम्मद हसन खुले तौर पर ननकाना साहिब गुरुद्वारा को नेस्तोनाबूद करने की बात कर रहा है और उसकी जगह मस्जिद बनाने की बात कर रह है. यह देखकर बहुत दुख होता है इमरान"

Don’t know what’s wrong with some people why can’t they live in peace.. Mohammad Hassan openly threatens to destroy Nankana Sahib Gurdwara and build the mosque in that place..very sad to see this @ImranKhanPTI pic.twitter.com/vbmzsZNX1x

अपने दूसरे ट्वीट में हरभजन ने कहा, "भगवान एक है. इसे बांटकर हम आपस में नफरत न फैलाएं. आइए पहले इंसान बने और एक दूसरे का सम्मान करें. मोहम्मद हसन ननकाना साहब नष्ट कर वहां मस्जिद बनाने की बात कर रहा है. इमरान कुछ करें."

God is one..let’s not divide it and create hate among each other’s.. let’s be human first and respect each other’s.. Mohammad Hassan openly threatens to destroy Nankana Sahib Gurdwara and build the mosque in that place @ImranKhanPTI plz do the needful pic.twitter.com/egjRo5oml4

