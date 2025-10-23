हरभजन-श्रीसंत बरपाएंगे कहर... कीरोन पोलार्ड-डुप्लेसिस के साथ अब इस लीग में मचाएंगे धूम, देख लें 8 टीमों की फुल स्क्वॉड

Abu Dhabi T10 2025: भारत के दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. वह टीम इंडिया के दो पूर्व खिलाड़ियों एस श्रीसंत और पीयूष चावला के साथ अबूधाबी टी10 लीग में नजर आएंगे. टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट में जलवा दिखाने के बाद अब भारत के ये दिग्गज 10 ओवरों के मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे. लीग में उनके साथ कीरोन पोलार्ड, शाकिब अल हसन, फाफ डुप्लेसिस और मोईन अली जैसे इंटरनेशनल स्टार भी खेलेंगे.

8 टीमों के स्क्वॉड तय

टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. सभी टीमों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सितारों और युवाओं को मिलाकर अपने-अपने स्क्वॉड तैयार कर लिए हैं. भारत के वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी पीयूष चावला अजमान टाइटंस के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे. उनकी टीम में साउथ अफ्रीका के राइली रूसो, इंग्लैंड के एलेक्स और मोईन अली हैं. दूसरी ओर, एस्पिन स्टैलियंस ने आगामी अबू धाबी टी10 के लिए हरभजन सिंह को अपनी टीम में शामिल किया है. उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता टीम को प्रतियोगिता में अपने पहले मैच में मार्गदर्शन करने में अहम भूमिका निभाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IPL ऑक्शन से पहले बड़ा धमाका, 'तुरुप के इक्के' पर मुंबई इंडियंस की नजर, CSK में ये स्टार होगा अश्विन का रिप्लेसमेंट!

हरभजन और श्रीसंत पर सबकी नजरें

हरभजन की स्पिन, सैम बिलिंग्स की चतुर बल्लेबाजी, टाइमल मिल्स की गति और आंद्रे फ्लेचर की विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ स्टैलियंस ने आगामी टूर्नामेंट के लिए एक मजबूत टीम तैयार की है. विस्ता राइडर्स में भारत के वर्ल्ड कप विनर तेज गेंदबाज एस श्रीसंत हैं. आगामी सीजन में टी10 प्रारूप की परंपरा जारी रहेगी. प्रत्येक टीम के लिए 10 ओवर होंगे. एक्शन से भरपूर मैच केवल 90 मिनट में पूरे होंगे. मिरकाज सिटी को प्रेजेंटिंग पार्टनर बनाया गया है. वहीं, इस लीग को अजमान पर्यटन विकास और भूमि विभाग के अध्यक्ष शेख अब्दुल अजीज बिन हमैद अल नूमी ने संरक्षण दिया है.

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की शर्मनाक हार, पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, हफ्ते भर में भारत से हो गया नीचे

अबूधाबी टी10 लीग के लिए सभी टीमें इस प्रकार हैं

अजमान टाइटंस: मोईन अली, राइली रूसो, पीयूष चावला, विल स्मीड, जेसन बेहरेनडॉर्फ, एलेक्स हेल्स, डैन लॉरेंस, आसिफ अली, क्रिस ग्रीन, आकिफ जावेद, जमान खान, एन्यूरिन डोनाल्ड, अलीशान शराफू, हैदर अली, वसीम अकरम, ल्यूक बेनकेंस्टीन, टॉम एस्पिनवाल, जो क्लार्क, आसिफ खान.

एस्पिन स्टैलियन्स: सैम बिलिंग्स, टाइमल मिल्स, हरभजन सिंह, आंद्रे फ्लेचर, अविष्का फर्नांडो, शेरफेन रदरफोर्ड, बिनुरा फर्नांडो, सैफ हसन, रयान बर्ल, अखिलेश बोडुगम, अली खान, बेन कटिंग, जोहैर इकबाल, एस्सम मुती उर रब, हफीज उर रहमान, एशमीड नेड, मैथ्यू हर्स्ट, मोनांक पटेल, हर्षित सेठ.

डेक्कन ग्लेडियेटर्स: निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, आंद्रे रसेल, अकील होसेन, टॉम कोहलर-कैडमोर, रिचर्ड ग्लीसन, उस्मान तारिक, डेविड विसे, लाहिरू कुमारा, जॉर्डन थॉम्पसन, दिलप्रीत सिंह बाजवा, जेक बॉल, इबरार अहमद, मुहम्मद जवादुल्लाह, अजय कुमार, अली रजा, वफीउल्लाह तारखिल, लॉरी इवांस, मार्क चैपमैन.

दिल्ली बुल्स: रोवमैन पॉवेल, फिल साल्ट, कीरोन पोलार्ड, टिम डेविड, सुनील नरेन, ब्लेसिंग मुजरुबानी, सलमान इरशाद, जेम्स विंस, टॉम मूरेस, कैस अहमद, मीर हमजा, जेम्स कोल्स, मुहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, फरहान खान, ब्रायन बेनेट, अरब गुल, रोमारियो शेफर्ड, फजलहक फारूकी.

नॉर्दर्न वॉरियर्स: शिमरॉन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, थिसारा परेरा, जॉनसन चार्ल्स, कॉलिन मुनरो, अजमतुल्लाह उमरजई, तबरज़ी शम्सी, ओडियन स्मिथ, शाहनवाज दहानी, दिनेश चांदीमल, हजरतुल्लाह ज़ज़ई, असिथा फर्नांडो, सागर कल्याण, याकिन किरण राय, शाहिद इकबाल भुट्टा, बिलाल सामी, फरीदून दाऊदजई, प्रभात जयसूर्या, कदीम अल्लेने.

क्वेटा क्वालरी: लियाम लिविंगस्टोन, जेसन होल्डर, मोहम्मद आमिर, सिकंदर रजा, एंड्रीज़ गौस, एविन लुईस, इमरान ताहिर, फैबियन एलन, अब्बास अफरीदी, इरफान खान नियाजी, जॉर्ज स्क्रिमशॉ, ख्वाजा नफे, मुहम्मद वसीम, अब्दुल गफ्फा, खुजैमा बिन तनवीर, अराफात मिन्हास, उमर लोहाया, गुडाकेश मोती, अली नासिर.

रॉयल चैंप्स: जेसन रॉय, एंजेलो मैथ्यूज, शाकिब अल हसन, क्रिस जॉर्डन, डेनियल सैम्स, मोहम्मद शहजाद, निरोशन डिकवेला, ऋषि धवन, लियाम डॉसन, ब्रैंडन मैकमुलेन, इसुरु उदाना, क्वेंटिन सैम्पसन, राहुल चोपड़ा, हैदर रज्जाक, जाहिद अली, केल्विन पिटमैन, विशेन हलंबेज, जियाउर रहमान शरीफी, आरोन जोन्स.

विस्टा राइडर्स: फार डुप्लेसिस, मैथ्यू वेड, एस श्रीसंत, ड्वेन प्रीटोरियस, भानुका राजपक्षे, एंड्रयू टाई, उन्मुक्त चंद, बेन मैकडरमॉट, दिलशान मधुशंका, नाहिद राणा, एंजेलो परेरा, सीन डिक्सन, हर्षित कौशिक, अंश टंडन, सीपी रिजवान, इजहारुल्लाहक नवीद, एकीम अगस्टे, मुरली विजय, शराफुद्दीन अशरफ.