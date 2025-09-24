बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भी अब तक नहीं कर पाए हैं ऐसा
Advertisement
trendingNow12934502
Hindi Newsक्रिकेट

बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भी अब तक नहीं कर पाए हैं ऐसा

Hardik Pandya India vs Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद अब बांग्लादेश से भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच बुधवार (24 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना. टीम इंडिया अगर इस मैच को जीत लेती है तो वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भी अब तक नहीं कर पाए हैं ऐसा

Hardik Pandya India vs Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद अब बांग्लादेश से भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच बुधवार (24 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना. टीम इंडिया अगर इस मैच को जीत लेती है तो वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में सबकी नजर हार्दिक पांड्या पर होगी. वह इतिहास रचने के लिए मैदान पर उतरेंगे.

100 से 3 कदम दूर हार्दिक

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में एक बड़े मुकाम से सिर्फ तीन विकेट दूर हैं. वह बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे. अगर हार्दिक तीन विकेट लेने में कामयाब होते हैं, तो उनके खाते में 100 विकेट हो जाएंगे और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. उनसे पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ही ऐसा कर पाए हैं. उन्होंने इसी एशिया कप में ओमान के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: आईसीसी के सब्र का बांध टूटा, इस देश को किया सस्पेंड, टी20 वर्ल्ड कप में किया था पाकिस्तान फतह

हार्दिक का एशिया कप 2025 में प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या 118 मैचों में 26.63 की औसत से 97 विकेटों के साथ इस फॉर्मेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. अर्शदीप सिंह शीर्ष पर बैठे हैं. हार्दिक की बात करें तो एशिया कप के चार मैचों में अब तक तीन विकेट लिए हैं. चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ पिछले सुपर 4 मैच में उन्होंने तीन ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट लिया था.  अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान 103 मैचों में 13.93 की औसत से 173 विकेटों के साथ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. 

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

अर्शदीप सिंह- 64 मैच- 100 विकेट

हार्दिक पांड्या- 118 मैच- 97 विकेट

युजवेंद्र चहल- 80 मैच- 96 विकेट

जसप्रीत बुमराह- 73 मैच- 92 विकेट

भुवनेश्वर कुमार- 87 मैच- 90 विकेट

ये भी पढ़ें: ​Asia Cup Super 4 Scenario: पाकिस्तान की जीत से फंसा पेंच, फाइनल में कैसे पहुंचेगा श्रीलंका? समीकरण ने बढ़ाईं धड़कनें

फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

टीम इंडिया के लिए समीकरण सबसे आसान है. बांग्लादेश या श्रीलंका में से किसी एक को हरा दे और फाइनल में जगह बना ले. दोनों मैचों में हारने पर उसे अन्य टीमों के भरोसे बैठना पड़ सकता है. अगर भारत हारता है तो श्रीलंका की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. हालांकि, इस बात की संभावना काफी कम नजर आ रही है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Asia CupAsia Cup 2025Hardik Pandya

Trending news

Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
;