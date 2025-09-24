बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह भी अब तक नहीं कर पाए हैं ऐसा

Hardik Pandya India vs Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप सुपर-4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद अब बांग्लादेश से भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच बुधवार (24 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना. टीम इंडिया अगर इस मैच को जीत लेती है तो वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में सबकी नजर हार्दिक पांड्या पर होगी. वह इतिहास रचने के लिए मैदान पर उतरेंगे.

100 से 3 कदम दूर हार्दिक

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में एक बड़े मुकाम से सिर्फ तीन विकेट दूर हैं. वह बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रचने उतरेंगे. अगर हार्दिक तीन विकेट लेने में कामयाब होते हैं, तो उनके खाते में 100 विकेट हो जाएंगे और वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. उनसे पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ही ऐसा कर पाए हैं. उन्होंने इसी एशिया कप में ओमान के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी.

हार्दिक का एशिया कप 2025 में प्रदर्शन

हार्दिक पांड्या 118 मैचों में 26.63 की औसत से 97 विकेटों के साथ इस फॉर्मेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. अर्शदीप सिंह शीर्ष पर बैठे हैं. हार्दिक की बात करें तो एशिया कप के चार मैचों में अब तक तीन विकेट लिए हैं. चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ पिछले सुपर 4 मैच में उन्होंने तीन ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट लिया था. अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान 103 मैचों में 13.93 की औसत से 173 विकेटों के साथ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं.

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

अर्शदीप सिंह- 64 मैच- 100 विकेट

हार्दिक पांड्या- 118 मैच- 97 विकेट

युजवेंद्र चहल- 80 मैच- 96 विकेट

जसप्रीत बुमराह- 73 मैच- 92 विकेट

भुवनेश्वर कुमार- 87 मैच- 90 विकेट

फाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

टीम इंडिया के लिए समीकरण सबसे आसान है. बांग्लादेश या श्रीलंका में से किसी एक को हरा दे और फाइनल में जगह बना ले. दोनों मैचों में हारने पर उसे अन्य टीमों के भरोसे बैठना पड़ सकता है. अगर भारत हारता है तो श्रीलंका की उम्मीदें जिंदा रहेंगी. हालांकि, इस बात की संभावना काफी कम नजर आ रही है.