जिम में Krunal Pandya से भिड़े उनके भाई Hardik Pandya, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे सीरीज पर कोरोना ने काफी असर डाला है. श्रीलंका की टीम में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं. अब दोनों टीमों के बीच दौरे की शुरुआत 18 जुलाई से होगी. इस बीच भारतीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग जारी है और साथ में प्लेयर्स की मस्ती भी.

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में हार्दिक (Hardik Pandya) और क्रुणाल (Krunal Pandya) मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में हार्दिक ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहूंगा कि जिम चैलेंज में क्रुणाल जीत जाएं, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो मैं जीतने के लिए जान लगा देता हूं.

