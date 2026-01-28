Advertisement
trendingNow13089656
Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक या शिवम... रेंज हिटिंग में कौन रहा बेस्ट? दूसरे टियर के छक्के के बाद दुबे ने दिया रिएक्शन

हार्दिक या शिवम... रेंज हिटिंग में कौन रहा बेस्ट? दूसरे टियर के छक्के के बाद दुबे ने दिया रिएक्शन

IND vs NZ टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ. दोनों प्रैक्टिस के दौरान रेंज हिटिंग करते नजर आए थे. अब कौन जीता और हारा के सवाल का जवाब दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya
Hardik Pandya

IND vs NZ टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ. दोनों प्रैक्टिस के दौरान रेंज हिटिंग करते नजर आए थे. अब कौन जीता और हारा के सवाल का जवाब दुबे ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच से पहले दिया है. दोनों ही लंबे-लंबे छक्के उड़ाने के लिए जाने जाते हैं. वीडियो में हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा पॉवर हिट दिखाया जो गेंद दूसरे टियर में पहुंची. दुबे ने चौथे टी20 से पहले अपने गेम और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की तैयारी पर भी बात की. 

क्या बोले शिवम दुबे?

दुबे ने मैच से पहले ब्रॉडकास्टर्स से कहा, 'यह बहुत अच्छा है और टीम में हर कोई अच्छी स्थिति में है। वे बहुत फ्री हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं. यह अच्छा है, मेरी बॉलिंग अच्छी चल रही है. मैं जो करना चाहता हूं, वही मैचों में ट्राई कर रहा हूं और यह बहुत अच्छे से हो रहा है. मैं अपनी बॉलिंग में बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं और अपनी बैटिंग में भी बेहतर होऊंगा.' दुबे हाल के मैचों में ज़्यादा फिट दिखे हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मेहनत की है.

Add Zee News as a Preferred Source

गेम कैसे हुआ बेहतर

दुबे ने आगे कहा, 'धन्यवाद, उस तारीफ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैंने सच में बहुत मेहनत की क्योंकि मुझे पता था कि विश्व कप आ रहा है और मुझे खुद को एक कदम आगे ले जाने की जरूरत थी क्योंकि हां, मेरे और मेरी टीम के लिए, मेरे 100 प्रतिशत पर होना बहुत जरूरी है. मैं अपना बेस्ट दे सकूं, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है और हां, अब यह मेहनत रंग ला रही है.'

ये भी पढे़ं.. विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग?

रेंज हिटिंग में हार्दिक के साथ कंपटीशन

दुबे ने गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में तीसरे T20I के बाद साथी सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ रेंज-हिटिंग सेशन के बारे में भी बात की. 'नहीं, यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है. रेंज हिटिंग एक रात या एक दिन में नहीं आती. इसलिए हम उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हां, मैच के बाद, हम कुछ पर काम करना चाहते थे. इसलिए हम दोनों गए और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए.' यह पूछे जाने पर कि किसने सबसे ज्यादा दूरी किसने तय की तो दुबे ने कहा, 'हम दोनों शानदार हैं, मैं यह नहीं बताना चाहता कि कौन बेहतर है. वह भी लगभग वहीं था (दूसरी टियर में).'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Shivam Dube

Trending news

UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?