गर्लफ्रेंड माहिका के साथ किसने की 'गंदी हरकत'? पहली बार इतने आगबबूला हुए हार्दिक पांड्या, सरेआम लगाई क्लास

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma: साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज से पहले ही हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. आमतौर पर हार्दिक बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उनके बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन स्टार खिलाड़ी शायद ही कभी रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस बार मामला इतना पर्सनल हो गया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. जी हां, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के अपमान को हार्दिक पांड्या बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए 'गंदी हरकत' करने वाले की क्लास लगा दी.
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें माहिका शर्मा को कुछ ऐसे एंगल से शूट किया गया, जो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था. हार्दिक पांड्या ने माहिका के मुंबई के एक रेस्तरां से बाहर निकलते समय की तस्वीरें वायरल होने पर निराशा व्यक्त की और इसे निजता का हनन बताया.
गर्लफ्रेंड के अपमान पर भड़के हार्दिक पांड्या
गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की अपमानजनक वीडियो शूट करने वाले की क्लास लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया. सिर्फ माहिका के लिए ही नहीं बल्कि उन्होंने पैपराजी से औरतों की सम्मान करने की नसीहत भी दी. हार्दिक ने लिखा, ''मैं समझता हूं कि लोगों की नजरों में रहने से ध्यान और जांच-पड़ताल की जरूरत पड़ती है, यह मेरे चुने हुए जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हद पार कर दी. माहिका बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में सीढ़ियों से उतर रही थीं, तभी पैपराजी ने उन्हें ऐसे एंगल से कैद करने का फैसला किया, जहां से कोई भी महिला तस्वीर खिंचवाने की हकदार नहीं होती. एक निजी पल को सस्ते सनसनीखेज तमाशे में बदल दिया गया.''
हार्दिक पांड्या ने लगाई क्लास
हार्दिक पांड्या ने आगे लिखा कि यह सुर्खियों या किसने क्या क्लिक किया, इसकी बात नहीं है, यह बुनियादी सम्मान की बात है. महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए. सभी को सीमाओं का अधिकार है. हर दिन कड़ी मेहनत करने वाले मीडिया बंधुओं, मैं आपकी मेहनत का सम्मान करता हूं और हमेशा सहयोग करता हूं, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया थोड़ा और सावधान रहें. हर चीज को कैद करने की जरूरत नहीं है. हर पहलू को नजरअंदाज़ करने की जरूरत नहीं है. आइए, इस खेल में थोड़ी मानवता बनाए रखें, धन्यवाद.
बता दें कि मंगलवार को मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय माहिका शर्मा का पीछा करते फोटोग्राफरों का एक वीडियो वायरल हुआ. कुछ फैंस ने इसे काफी शेयर किया और कयास लगाए कि क्या यही वो क्लिप है जिसकी वजह से हार्दिक ने यह प्रतिक्रिया दी. हालांकि, माहिका शर्मा या किसी भी महिला का सम्मान करते हुए, हम ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकते.
