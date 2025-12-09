Advertisement
पांड्या का धमाकेदार कमबैक, तोड़ देंगे शाहिद अफरीदी का महारिकॉर्ड ! समझें पूरा गणित

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज को टीम इंडिया फतह करने में कामयाब रही थी. दोनों देशों के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक सीरीज में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, जहां पहला मैच टीम इंडिया ने जीता तो दूसरा दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया था और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई थी. हार्दिक पांड्या के पास जबरदस्त रिकॉर्ड रचने का सुनहरा मौका है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:29 PM IST
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज को टीम इंडिया फतह करने में कामयाब रही थी. दोनों देशों के बीच खेली गई 3 मैचों की रोमांचक सीरीज में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, जहां पहला मैच टीम इंडिया ने जीता तो दूसरा दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया था और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई थी. इसके बाद भारतीय टीम न आखिरी मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए मैच को 2-1 से अपने नाम कर लिया.अब आज यानी 9 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है. तकरीबन 2 महीने से टीम इंडिया से चोट के चलते बाहर चल रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी हो रही है. ऐसे में आज उनके पास आते ही जबरदस्त रिकॉर्ड रचने का सुनहरा मौका है. चलिए जानते हैं इस बारे में डिटेल में.

इतिहास रचेंगे पांड्या
हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 98 विकेट झटकने का कारनामा किया है. उनके पास ऐतिहासिक रिकॉर्ड रचने के जबरदस्त मौका हैं. अगर वह 2 विकेट झटकने में कामयाब रहते हैं, तो वह टी2OI के इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. वहीं ओवरऑल वह 31वे खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ हार्दिक का टी20I में 2000 रन और 100 विकटों का रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा. वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. पांड्या ऐसा करते ही पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड बुरी तरह ध्वस्त कर देंगे.

पांड्या की वापसी
अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी  के बदौलत उन्होंने टीम इंडिया को कई सारे मैच जिताए हैं, लेकिन एशिया कप में फाइनल मुकाबले से पहले उनके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था,जिसकी वजह से वह 2 महीने से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे.हाल ही में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने संकेत दे दिया कि उनमें काफी क्रिकेट बची है.

हार्दिक पांड्या का करियर

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 120 मैचों की 94 पारियों में 27.89 की औसत और 141.89 की स्ट्राइक रेट से 1860 रन बनाने का कारनामा किया है. साथ ही उन्होंने 8.92 की इकोनॉमी से 98 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/16 का रहा है.

