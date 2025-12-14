Hardik Pandya ने T2OI में बना दिया 'बाहुबली' वाला रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा दुनिया में किसी ने नहीं किया था

Hardik Pandya Record: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट के मैदान पर एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में पहला विकेट लेते ही उन्होंने इतिहास रच दिया. हार्दिक ने ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन की राह दिखाई और इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. हार्दिक से पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. T20I में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीयों में हार्दिक पांड्या तीसरे स्थान पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा करते ही हार्दिक पांड्या ने वो खास कारनामा किया, जो आज तक दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं कर सका था. स्टार भारतीय ऑलराउंडर T20I में 1000 से अधिक रन बनाने वाले और 100 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते पेसर बन गए हैं.

हार्दिक पांड्या ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड

ऐसा नहीं है कि T20I में हार्दिक से पहले किसी ने ये अद्भुत कारनामा नहीं किया था. बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा बट ने भी टी20 इंटरनेशनल में 1000+ रन और 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये तीनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या पेसर हैं.

IND vs SA: दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (डब्ल्यू), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (डब्ल्यू), एडेन मार्कराम (सी), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

