Advertisement
trendingNow13040945
Hindi Newsक्रिकेटHardik Pandya ने T2OI में बना दिया बाहुबली वाला रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा दुनिया में किसी ने नहीं किया था

Hardik Pandya ने T2OI में बना दिया 'बाहुबली' वाला रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा दुनिया में किसी ने नहीं किया था

Hardik Pandya Record: टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा करते ही हार्दिक पांड्या ने वो खास कारनामा किया, जो आज तक दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं कर सका था. स्टार भारतीय ऑलराउंडर T20I में 1000 से अधिक रन बनाने वाले और 100 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते पेसर बन गए हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास
हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास

Hardik Pandya Record: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट के मैदान पर एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में पहला विकेट लेते ही उन्होंने इतिहास रच दिया. हार्दिक ने ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन की राह दिखाई और इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वो तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. हार्दिक से पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. T20I में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीयों में हार्दिक पांड्या तीसरे स्थान पर हैं.

टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरा करते ही हार्दिक पांड्या ने वो खास कारनामा किया, जो आज तक दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं कर सका था. स्टार भारतीय ऑलराउंडर T20I में 1000 से अधिक रन बनाने वाले और 100 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते पेसर बन गए हैं. 

हार्दिक पांड्या ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा नहीं है कि T20I में हार्दिक से पहले किसी ने ये अद्भुत कारनामा नहीं किया था. बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा बट ने भी टी20 इंटरनेशनल में 1000+ रन और 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये तीनों स्पिन ऑलराउंडर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या पेसर हैं.

IND vs SA: दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन 

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (डब्ल्यू), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (डब्ल्यू), एडेन मार्कराम (सी), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

ये भी पढ़ें: IND vs SA 3rd T20: तीसरे मैच में थोक में हुआ बदलाव, प्लेइंग इलेवन से अचानक 5 खिलाड़ी क्यों हुए बाहर? 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
rahul gandhi news
'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में खूब बरसे राहुल गांधी
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?