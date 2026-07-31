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मैं बोलूं तो 11 खिलाड़ी... हार्दिक पांडया को कप्तान नहीं बनने का मलाल? हर बार हुए नजरअंदाज, अब कही दिल की बात

हार्दिक पांडया ने कप्तानी के मुद्दे पर खुलकर अपने दिल की बात बताई है. स्टार ऑलराउंडर ने कहा कि वो अपने आप को लीडर मानते हैं और इसके लिए उन्हें कप्तान के टैग की जरूरत नहीं है. हार्दिक ने ये भी कहा कि कप्तानी करना एक और बड़ा सम्मान है. लेकिन वह एहसास सिर्फ 5 मिनट के लिए था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 31, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:45 PM IST
मैं बोलूं तो 11 खिलाड़ी... हार्दिक पांडया को कप्तान नहीं बनने का मलाल? हर बार हुए नजरअंदाज, अब कही दिल की बात
Image Credit: कप्तानी पर खुलकर बोले हार्दिक पांडया (Hardikpandya/instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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