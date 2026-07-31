मैं बोलूं तो 11 खिलाड़ी... हार्दिक पांडया को कप्तान नहीं बनने का मलाल? हर बार हुए नजरअंदाज, अब कही दिल की बात

हार्दिक पांडया ने भारत की कप्तानी करने का मौका मिलने पर आभार जताया.उन्होंने कहा कि कप्तान बनते ही उनका ध्यान टीम की बेहतरी के लिए काम करने पर था. स्टार ऑलराउंडर ने कहा, ''मैं बहुत किस्मत वाला और आभारी महसूस कर रहा हूं. मैंने कभी इसके लिए नहीं खेला था. भारत के लिए खेलना हर उस खिलाड़ी का सपना होता है जो यह सफर शुरू करता है, लेकिन कप्तानी करना एक और बड़ा सम्मान है. लेकिन वह एहसास सिर्फ 5 मिनट के लिए था. उसके बाद, ध्यान इस बात पर था कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं. मैंने उन 5 मिनटों का आनंद लिया और उन्हें संजोकर रखा. मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाता, क्योंकि ये कभी भी जा सकती हैं.