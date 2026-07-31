मैं बोलूं तो 11 खिलाड़ी... हार्दिक पांडया को कप्तान नहीं बनने का मलाल? हर बार हुए नजरअंदाज, अब कही दिल की बात

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया (Hardik Pandya) ने कप्तानी पर खुलकर बातचीत की है. उन्होंने कहा कि वो कप्तान रहें या ना रहें, लेकिन वो खुद को एक लीडर के तौर पर देखते हैं. हार्दिक फिलहाल इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और हाल ही में हुए इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज में चोट के कारण नहीं खेल सके थे. अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप में हार्दिक पांडया टीम इंडिया के अहम हथियार साबित हो सकते हैं. प्लेइंग इलेवन में उनके होने से टीम को मजबूती मिलती है.
2024 वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा ने T20I से संन्यास का ऐलान किया था, तब हार्दिक पांडया उनकी जगह कप्तान बनने की रेस में सबसे आगे थे. हालांकि, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की सोच अलग थी. हार्दिक को नजरअंदाज कर सूर्यकुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई थी. हार्दिक को तो उपकप्तान का जिम्मा भी नहीं दिया गया.
ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांडया के पास भारत की कप्तानी करने का अनुभव नहीं है. 2022 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ T20I में पहली बार टीम इंडिया का नेतृत्व किया और उसके बाद 2023 में रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में उन्होंने ODI की भी कमान संभाली. हालांकि, वो स्टैंड इन कैप्टन ही बन सके और कभी परमानेंट कप्तान का टैग नहीं लगा. हार्दिक ने कहा कि वो अपने करियर में कभी कप्तान बनने के लिए नहीं खेले और उनके हिसाब से एक लीडर के लिए कप्तानी का टैग जरूरी नहीं होता है.
हार्दिक पांडया ने यूट्यूब चैनल SGTV पर कहा, ''लीडरशिप की बात आती है, तो मुझे कभी खुद पर शक नहीं हुआ. मैं किसी खास रोल या अपने नाम के लिए नहीं खेलता. मेरे लिए हमेशा यह जानना जरूरी रहा है कि मैं एक लीडर हूं. चाहे मैं जिस भी टीम में खेलूं, उसमें मेरा असर और दबदबा हो और अगर मैं कहूं तो सभी 11 खिलाड़ी मेरी बात मानें. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लीडर बनने के लिए कप्तान होना जरूरी नहीं है. आप एक खिलाड़ी के तौर पर भी लीडर हो सकते हैं.''
हार्दिक पांडया ने भारत की कप्तानी करने का मौका मिलने पर आभार जताया.उन्होंने कहा कि कप्तान बनते ही उनका ध्यान टीम की बेहतरी के लिए काम करने पर था. स्टार ऑलराउंडर ने कहा, ''मैं बहुत किस्मत वाला और आभारी महसूस कर रहा हूं. मैंने कभी इसके लिए नहीं खेला था. भारत के लिए खेलना हर उस खिलाड़ी का सपना होता है जो यह सफर शुरू करता है, लेकिन कप्तानी करना एक और बड़ा सम्मान है. लेकिन वह एहसास सिर्फ 5 मिनट के लिए था. उसके बाद, ध्यान इस बात पर था कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं. मैंने उन 5 मिनटों का आनंद लिया और उन्हें संजोकर रखा. मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाता, क्योंकि ये कभी भी जा सकती हैं.
हार्दिक पांड्या ने 19 मैचों (T20I और ODI) में भारत की कप्तानी की है. 16 T20I मैचों में उन्हें 10 जीत और 5 हार मिली हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. उनका जीत का प्रतिशत 62 प्रतिशत रहा है. तीन ODI मैचों में उन्हें 2 जीत और 1 हार मिली है और इस फॉर्मेट में उनका जीत का प्रतिशत 67 फीसदी रहा है.