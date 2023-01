Ind vs NZ: टीम इंडिया की हार के बाद आगबबूला हुए कप्तान पांड्या! इसे ठहरा दिया हार का जिम्मेदार

India vs New Zealand 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड (Ind vs Nz 1st T20) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया को 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में भले ही कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके. टीम की हार के बाद कप्तान पांड्या ने बड़ा बयान दिया और हार के पीछे की वजह भी बताई.

कप्तान पांड्या ने बताई हार की वजह

टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने पहला मुकाबला गंवा के बाद कहा, 'किसी ने सोचा भी नहीं था कि विकेट ऐसा खेलेगी और दोनों टीमें हैरान रह गईं. लेकिन उन्होंने (न्यूजीलैंड) इस पर बेहतर क्रिकेट खेली और इसलिए नतीजा ऐसा ही निकला. असल में नई गेंद पुरानी से ज्यादा टर्न ले रही थी और जिस तरह से स्पिन हुई, जिस तरह बाउंस हुई उसने हमें हैरत में डाल दिया. लेकिन किसी तरह हमने मैच को वापस खींच लिया. सूर्य और मैं बल्लेबाजी करने तक खेल में बने रहे. पीछे देखने पर, मुझे नहीं लगता कि यह विकेट 177 रन का था, हम गेंद के साथ थे 20-25 रन दिए.

युवा खिलाड़ियों का किया बचाव

टीम इंडिया इस सीरीज में एक युवा टीम के साथ खेल रही है. ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने अपने खिलाड़ियों के बारे में बात करते हुए कहा, 'यह एक युवा टीम है और हम इससे ही सीखेंगे. जिस तरह से वॉशिंगटन ने गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की और क्षेत्ररक्षण किया, वह आज न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार था. हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सके, हमें काफी आत्मविश्वास दे और यह हमें आगे बढ़ने में मदद करे.'

वॉशिंगटन ने किया शानदार प्रदर्शन

वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) इस मैच में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी रहे. वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने पहले गेंदबाजी में कमाल करते हुए 4 ओवर में 22 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद वह बल्लेबाजी में भी भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के देखने को मिले.

