अहमदाबाद में जीत की गूंज, हार्दिक ने विरोधियों को ललकारा, तिलक वर्मा और बुमराह पर दिया बड़ा बयान

Mumbai Indians vs Gujarat Titans: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 99 रनों से करारी शिकस्त दी. इस बड़ी जीत के साथ ही मुंबई ने आईपीएल 2026 में अपने लगातार चार मैचों की हार के सिलसिले को खत्म कर दिया. इस विशाल जीत की मदद से मुंबई इंडियंस अंक तालिका में तीन पायदान की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस की टीम इस करारी हार के बाद भी नेट रन रेट के आधार पर छठे स्थान पर बरकरार है.

अंक तालिका में पंजाब किंग्स (PBKS) का दबदबा कायम है. वह छह मैचों में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) आठ-आठ अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं. तालिका में चौथे से छठे स्थान के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटंस (GT) तीनों के छह-छह अंक हैं.

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जीत के बाद क्या बोले कप्तान हार्दिक?

मुंबई की जीत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस जीत को बहुत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि घर से बाहर जाकर जीतना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर अहमदाबाद में जहां मुंबई का रिकॉर्ड पहले अच्छा नहीं रहा था. हार्दिक ने तिलक वर्मा के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं है और उनका यह प्रदर्शन टीम के लिए बहुत जरूरी था.

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क्या बुमराह की गेंदबाजी पर उठे सवाल?

हार्दिक ने जसप्रीत बुमराह को नई गेंद न देने को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी विराम लगाया. उन्होंने कहा कि यह कोई हार्दिक पांड्या की समस्या नहीं है, बल्कि जस्सी (बुमराह) का स्पेशल होना है जो सही क्षेत्रों और इरादे के साथ गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने टीम के युवाओं, खासकर नमन धीर की फील्डिंग और योगदान की भी विशेष रूप से सराहना की.