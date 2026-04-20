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Hindi Newsक्रिकेटअहमदाबाद में जीत की गूंज, हार्दिक ने विरोधियों को ललकारा, तिलक वर्मा और बुमराह पर दिया बड़ा बयान

अहमदाबाद में जीत की गूंज, हार्दिक ने विरोधियों को ललकारा, तिलक वर्मा और बुमराह पर दिया बड़ा बयान

Mumbai Indians vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से हराकर अपनी हार का सिलसिला तोड़ा. तिलक वर्मा के ऐतिहासिक शतक और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने अहमदाबाद में मुंबई की शानदार वापसी कराई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:40 PM IST
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मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया. Photo Credit: BCCI

Mumbai Indians vs Gujarat Titans: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को 99 रनों से करारी शिकस्त दी. इस बड़ी जीत के साथ ही मुंबई ने आईपीएल 2026 में अपने लगातार चार मैचों की हार के सिलसिले को खत्म कर दिया. इस विशाल जीत की मदद से मुंबई इंडियंस अंक तालिका में तीन पायदान की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गई है. दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस की टीम इस करारी हार के बाद भी नेट रन रेट के आधार पर छठे स्थान पर बरकरार है.

अंक तालिका में पंजाब किंग्स (PBKS) का दबदबा कायम है. वह छह मैचों में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) आठ-आठ अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं. तालिका में चौथे से छठे स्थान के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात टाइटंस (GT) तीनों के छह-छह अंक हैं.

ये भी पढ़ें: तिलक का तूफानी शतक, अश्वनी ने गेंद से काटा गदर, मुंबई को मिला 'जीत का फॉर्मूला'

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जीत के बाद क्या बोले कप्तान हार्दिक?

मुंबई की जीत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस जीत को बहुत महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि घर से बाहर जाकर जीतना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर अहमदाबाद में जहां मुंबई का रिकॉर्ड पहले अच्छा नहीं रहा था. हार्दिक ने तिलक वर्मा के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं है और उनका यह प्रदर्शन टीम के लिए बहुत जरूरी था.

ये भी पढ़ें: शेर के मुंह लगा खून... बुमराह को विकेट दिलाने के लिए मुंबई इंडियंस ने तोड़ा ये नियम

क्या बुमराह की गेंदबाजी पर उठे सवाल?

हार्दिक ने जसप्रीत बुमराह को नई गेंद न देने को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी विराम लगाया. उन्होंने कहा कि यह कोई हार्दिक पांड्या की समस्या नहीं है, बल्कि जस्सी (बुमराह) का स्पेशल होना है जो सही क्षेत्रों और इरादे के साथ गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने टीम के युवाओं, खासकर नमन धीर की फील्डिंग और योगदान की भी विशेष रूप से सराहना की.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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