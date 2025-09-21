हार्दिक पांड्या ने तोड़ा चहल का रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट लेते ही बनाया कीर्तिमान

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप सुपर-4 का रोमांचक मुकाबला खेला गया. टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी चुनी. पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम निर्धारित 20 ओवर में भारतीय गेंदबाजों के सामने 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए. शिवम दुबे ने मुकाबले में भारत के लिए सबसे ज्यादा दो विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट झटका. हार्दिक ने इस एक विकेट के साथ ही बड़ा कीर्तिमान नाम कर लिया.

हार्दिक ने नाम किया ये कीर्तिमान

दरअसल, हार्दिक पांड्या भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. हार्दिक पांड्या ने युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 96 टी20i विकेट दर्ज हैं. हार्दिक के नाम अब 118 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 97 विकेट हो गए हैं. अर्शदीप सिंह 100 विकेट के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. वह भारत के लिए इस फॉर्मेट में विकेटों का शतक लगाने वाले पहले गेंदबाज भी हैं.

भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I विकेट

अर्शदीप सिंह - 100

हार्दिक पांड्या - 97

युजवेंद्र चहल - 96

जसप्रीत बुमराह - 92

भुवनेश्वर कुमार - 90

हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन

मुकाबले में हार्दिक के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने तीन ओवर गेंदबाजी की और 29 रन देकर एक विकेट चटकाया. जसप्रीत बुमराह सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने चार ओवर में बिना विकेट लिए 45 रन लुटा दिए. पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 172 रन का टारगेट दिया. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने मजबूत शुरुआत के बावजूद 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए.

ऐसी रही पाकिस्तान की बैटिंग

पाकिस्तान की सलामी जोड़ी के रूप में साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने 2.3 ओवरों में 21 रन जुटाए. फखर 9 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए. यहां से साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाए. सईम ने 17 गेंदों में 21 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. हुसैन तलत चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन बनाए, जबकि साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में 58 रन जोड़े. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे.

पाकिस्तानी टीम ने 115 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था. यहां से मोहम्मद नवाज ने कप्तान सलमान आगा के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को चुनौतीपूर्ण स्थिति तक पहुंचा दिया. पारी के 18वें ओवर में पाकिस्तान ने 17 रन जुटाए. 18.3 ओवर में मोहम्मद नवाज रन आउट हुए. नवाज ने टीम के खाते में 21 रन जोड़े, जबकि सलमान आगा ने 17 रन की पारी खेली.