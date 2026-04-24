डि कॉक, दानिश और नमन धीर... हार्दिक ने हार के बाद किसपर फोड़ा ठीकरा, कहा- आप हमेशा मैच में...

MI vs CSK: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की हालत खराब होती जा रही है. हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद मुंबई की टीम बादशाहत का ग्राफ गिर चुका है. सीएसके के खिलाफ मुंबई की टीम को एकतरफा 103 रन की हार झेलनी पड़ी. इस हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने इशारों-इशारों में 3 बल्लेबाजों को टारगेट किया.
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MI vs CSK IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की हालत बद-से-बद्तर होती नजर आ रही है. सीएसके के खिलाफ मैच में इस टीम को 103 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम के लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं. अब चमत्कार ही मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है. सीएसके के खिलाफ हार के बाद हार्दिक पांड्या का दर्द छलका और उन्होंने इशारे से बैटिंग पर हार का ठीकरा फोड़ दिया.
हार्दिक ने मैच में हार के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि पावरप्ले में, शुरुआती विकेट गंवाना हमेशा मुश्किल होता है. आप हमेशा मैच में पिछड़ते रहते हैं और उसके बाद हम संभल नहीं पाए.' हार्दिक ने पिच का बहाना न देते हुए कहा,
'मैं ऐसा कहने वालों में से नहीं हूं. उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 207 रन बनाए. पिच वही थी, मिट्टी भी वही थी. हमें बस अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी. मुझे लगता है कि हमारे स्पिनरों ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की. बस बात यह है कि संजू ने जबरदस्त पारी खेली.'
हार्दिक ने आगे कहा, 'उनके बैट्समैन लगातार आते रहे और थोड़ा-थोड़ा योगदान देते हुए टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. मुझे लगता है कि उस पिच के हिसाब से यह स्कोर काफी अच्छा था. इस स्कोर का पीछा करने के लिए, हमें एक अच्छे पावरप्ले की जरूरत थी और मोमेंटम हमारे पक्ष में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. हम फिर से चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और तय करेंगे कि हमें क्या करना है. हमारे पास कुछ दिन हैं. हमें बस यह देखना है कि हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं.'
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208 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से तहस-नहस हो गया. मुंबई ने महज 11 रन के स्कोर पर अपने तीन बल्लेबाजों को खो दिया था. डि कॉक ने 7 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया जबकि दानिश और नमन धीर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. शुरू से ही सीएसके ने फंदा कस लिया और नतीजा ये कि मुंबई को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा.