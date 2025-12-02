446 रन, 19 छक्के... हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा ने मचाया तहलका, सांस रोक देने वाले मैच में किसे मिली जीत?

Hardik Pandya SMAT: नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक ने 183.33 की स्ट्राइक से खेलते हुए 77 रन बनाए और टीम को जिताकर ही सांस ली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के जड़े. हार्दिक पांड्या ने इस धमाकेदार पारी के जरिए ये ऐलान कर दिया कि वो चोट के बाद भारत के लिए खेलने को पूरी तरह से तैयार हैं.
- Hardik Pandya SMAT: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने चोट के बाद क्रिकेट के मैदान पर धमाकेदार वापसी की है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में मंगलवार को हार्दिक ने बड़ौदा की तरफ से शानदार पारी खेली और पंजाब के जबड़े से जीत छीन ली. हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक ने 42 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
- नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक ने 183.33 की स्ट्राइक से खेलते हुए 77 रन बनाए और टीम को जिताकर ही सांस ली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के जड़े. हार्दिक पांड्या ने इस धमाकेदार पारी के जरिए ये ऐलान कर दिया कि वो चोट के बाद भारत के लिए खेलने को पूरी तरह से तैयार हैं. उन्हें एशिया कप 2025 के दौरान चोट लगी थी.
अभिषेक शर्मा पर भारी हार्दिक पांड्या की पारी
- हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने रनों की बरसात की. इस मैच में कुल 19 छक्के लगे. गेंदबाजों के लिए ये पिच 'कब्रगाह' साबित हुई. पहले पंजाब की तरफ से युवा सनसनी अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर तहलका मचाया. उनके अलावा अनमोलप्रीत सिंह ने भी 32 गेंदों पर 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. पंजाब ने बड़ौदा के सामने 223 रनों का लक्ष्य रखा था.
बड़ौदा ने 7 विकेट से जीता मैच
- रनों का पीछा करने उतरी बड़ौदा की टीम ने शानदार शुरुआत की. ओपनर विष्णु सोलंकी और शाश्वत रावत ने महज 5 ओवर में 66 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की. इसके बाद मोर्चा हार्दिक पांड्या ने संभाला. उनके और शिवालिक शर्मा के बीच 62 गेंदों पर 109 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. बड़ौदा ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर लक्ष्य का पीछा कर लिया.
हार्दिक पांड्या बने प्लेयर ऑफ द मैच
- लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या ने SMAT में पंजाब के खिलाफ बल्ले से नाबाद 77 रन और गेंद से एक विकेट चटकाए. कमबैक पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
