'कपिल देव जैसा अनुभव, धोनी की झलक...', गिल या अय्यर नहीं, ये धुरंधर बनेगा टीम इंडिया का अगला वनडे कप्तान!

रोहित शर्मा के बाद भारतीय वनडे टीम की कमान कौन संभालेगा इसे लेकर कयासों का दौर जारी है. शुभमन गिल को इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है. बता दें कि गिल को रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया और वह टी20 टीम के उपकप्तान भी हैं. हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का अगला कप्तान बनाया जा सकता है. अब मिस्टर आईपीएल और पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा है कि हार्दिक पांड्या वनडे टीम की कमान संभालते हुए चमत्कार कर सकते हैं.

ये धुरंधर होगा अगला वनडे कप्तान?

भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञ, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद शुभमन गिल को वनडे कप्तानी का दावेदार मानते हैं, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने इसके लिए हार्दिक पांड्या का समर्थन किया है. बड़ौदा के इस ऑलराउंडर ने गुजरात टाइटंस के साथ एक आईपीएल खिताब जीता है और पिछले साल टी20 कप्तान बनने की दौड़ में भी थे, जब रोहित और कोहली ने इस फॉर्मेट से हटने का फैसला किया था. हालांकि, चयनकर्ताओं ने हार्दिक की फिटनेस को देखते हुए सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया था. रैना का मानना है कि हार्दिक पांड्या में महेंद्र सिंह धोनी की झलक दिखती है. उन्होंने हार्दिक की तुलना 1983 में भारत को पहला विश्व कप जिताने वाले महान ऑलराउंडर कपिल देव से भी की.

'कपिल पाजी जैसा अनुभव, धोनी की झलक'

एक यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रैना ने कहा, 'टीम मैनेजमेंट चाहे तो शुभमन गिल को कप्तान बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर सफेद गेंद के क्रिकेट में कई चमत्कार कर सकते हैं. शुभमन गिल भी कप्तान हो सकते हैं. उम्मीद है कि हार्दिक फिर से कप्तान बनेंगे. उनके पास कपिल पाजी जैसा अनुभव है, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग.' रैना ने आगे कहा, 'वह बहुत ही सकारात्मक खिलाड़ी हैं. जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, वह खिलाड़ियों के लिए कप्तान हैं. मुझे उनमें एमएस धोनी की झलक दिखती है, जिस तरह से वह मैदान पर बातचीत करते हैं और खुद को प्रस्तुत करते हैं, उनकी ऊर्जा मुझे बहुत पसंद है.'

'कोहली-रोहित को खेलना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप'

हार्दिक पांड्या ने 94 वनडे मैचों में 32.82 की औसत और 110.89 के स्ट्राइक रेट से 1904 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 5.60 की इकॉनमी से 91 विकेट लिए हैं. अपनी पसंद के कप्तान का नाम बताने के बावजूद रैना ने कहा कि रोहित और कोहली दोनों को 2027 का वनडे विश्व कप खेलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'रोहित-कोहली को 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. उनके पास बहुत अनुभव है और जैसा कि आप जानते हैं रोहित घरेलू क्रिकेट खेलेंगे और वह अभ्यास भी कर रहे हैं. सब कुछ चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वे किस तरह की टीम बनाते हैं.'