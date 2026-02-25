Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक पांड्या में क्षमता..., जिम्बाब्वे के खिलाफ भिड़ंत से पहले महान स्पिनर ने बताया जीत का फॉर्मूला, कहा करना होगा ये काम

'हार्दिक पांड्या में क्षमता...', जिम्बाब्वे के खिलाफ भिड़ंत से पहले महान स्पिनर ने बताया जीत का फॉर्मूला, कहा करना होगा ये काम

भारतीय बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पूरी तरह से फेल रहे थे. जिसपर क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस समेत सभी ने जमकर विरोध दिखाया था. अब भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले ने इस पूरे मामले पर चौंकाने वाला बयान दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:00 PM IST
Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

2026 में भारतीय टीम की बल्लेबाजी फिर से दबाव में टूटती है तो क्या विकल्प होंगे? इस सवाल का जवाब अनिल कुंबले ने सुझाया है. उनका मानना है कि ऐसी परिस्थिति में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना चाहिए, ताकि पारी को संभाला जा सके.टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया लगातार स्थिरता हासिल करने के लिए जूझती दिखी है. पहले पांच मुकाबलों में कई बार शीर्ष क्रम जल्दी आउट हो गया, जिससे मध्यक्रम पर दबाव बढ़ा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार में भी भारत ने 26 रन तक तीन विकेट गंवा दिए थे और टीम मुश्किल में फंस गई थी. इस पूरे मामले में पर अनिल कुंबले ने भारतीय बल्लेबाजी को ऐसी परिस्थिति से उबरने का तोड़ बताया है.

सुंदर पर दावा हुआ फेल

उस समय टीम मैनेजमेंट ने वाशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजकर स्थिति संभालने की कोशिश की थी.यह दांव कामयाब नहीं हुआ. वाशिंगटन सुंदर दबाव झेल नहीं पाए और 11 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. उस समय टीम 188 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और 7.2 ओवर में 43 रन पर चार विकेट गिर चुके थे, जिससे स्थिति और खराब हो गई. ब्रॉडकास्टर से बातचीत में अनिल कुंबले ने साफ कहा कि अब भारत को अस्थायी प्रयोग छोड़कर हार्दिक पांड्या पर भरोसा दिखाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए.

'पांड्या क्षमता रखते हैं'

अनिल कुंबले ने कहा, “उम्मीद है ऐसी नौबत न आए, लेकिन अगर भारत की शुरुआत फिर वैसी ही खराब होती है जैसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई थी, तो उस वक्त मैं किसी अस्थायी खिलाड़ी को भेजने के बजाय हार्दिक पांड्या को क्रीज पर उतरते देखना चाहूंगा, ताकि वही दबाव संभालें.अनिल कुंबले का मानना है कि हार्दिक पांड्या दबाव में भी मैच को भारत के पक्ष में मोड़ने का माद्दा रखते हैं. उन्होंने कहा कि अगर जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम ऐसी मुश्किल में फंसती है, तो इन बातों पर अमल करना जरूरी होगा. साथ ही उन्होंने जोर दिया कि भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना ही होगा."

बतौर ऑलराउंडर हैं बेस्ट

कुंबले की राय आंकड़ों से भी मजबूत होती है. पांड्या का नंबर 4 और 5 पर रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है. नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने छह मुकाबलों में 43.66 की औसत और 238.18 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए हैं. वहीं नंबर 5 पर 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने 30 से ज्यादा की औसत और 154.47 के स्ट्राइक रेट के साथ 1208 रन जोड़े हैं, जो इस क्रम में उनकी उपयोगिता को साबित करता है.

मैच विनर पांड्या

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

