क्रिकेट

नई गर्लफ्रेंड को अपने घर लेकर गए हार्दिक पांड्या...पंडित जी के सामने जो किया वो VIRAL है

Hardik Pandya-Mahieka Sharma: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ भक्ति में लीन दखाई दे रहे हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों हनुमान चालीसा गाते दिख रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Nov 19, 2025, 08:31 AM IST
Hardik Pandya-Mahieka Sharma: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भले ही इस समय क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के कारण वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हार्दिक जल्द साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज में एक्शन में दिख सकते हैं. इस बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ भक्ति में लीन दखाई दे रहे हैं. 

हार्दिक पांड्या कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि वो बजरंगबली के बड़े भक्त हैं. उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि कई बार मैच शुरू होने से पहले वो हनुमान चालीसा सुनते हैं. स्टार ऑलराउंडर ने इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी शेयर की है, उसमें वो अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ हनुमान चालीसा गाते नजर आ रहे हैं.

गर्लफ्रेंड संग भक्ति में लीन हार्दिक पांड्या

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये अफवाह उड़ रही है कि हार्दिक की जिंदगी में एक बार फिर नई लड़की की एंट्री हो चुकी है. अपने बर्थडे पर वो माहिका के साथ खुलेआम पार्टी करते दिखे थे. अब हार्दिक नई गर्लफ्रेंड को घर लेकर पहुंच गए हैं और एक पूजा में उनके साथ हनुमान जी की आरती भी करते दिखे. वायरल हो रहे है पोस्ट में देख सकते हैं कि दोनों भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं. माहिका की गोद में एक कुत्ता है और बगल में हार्दिक भी बैठे हैं. दोनों भक्ति में लीन हैं और हनुमान जी की आरती गा रहे हैं.

चोट के कारण क्रिकेट से दूर 

ये तो हो गई पर्सनल जिंदगी की बात. प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हार्दिक फिलहाल चोट से उबर रहे हैं. हार्दिक पांड्या को सितंबर 2025 में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह फाइनल और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वापसी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ओमान को पीटकर एशिया कप के सेमीफाइनल मे पहुंचा भारत, वैभव सूर्यवंशी नहीं इस खिलाड़ी ने उड़ाया गर्दा

 

