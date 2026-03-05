हार्दिक पांड्या के स्वैग वाले चौके पर फिदा हुईं माहिका, बेटे अगस्त्य को भी आया मजा, धोनी-रोहित का रिएक्शन VIRAL

India vs England Semifinal: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच देखने कई भारतीय सितारे उतरे. एमएस धोनी, रोहित शर्मा से लेकर अनिल कपूर और वरुण धवन तक... सब ने ब्लॉकबस्टर मुकाबले का आनंद उठाया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने भी इन सितारों को मायूस नहीं किया और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 253 रन टांग दिए. T20 विश्व कप के इतिहास में ये किसी नॉकआउट मैच का सबसे उच्चतम स्कोर है.

इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में पहले संजू सैमसन ने शानदार पारी खेलकर वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का दिल जीता. संजू ने 42 गेंदों पर 89 रनों की अद्भुत पारी खेली. उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और उसके बाद बाकी बल्लेबाजों ने भी इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. इस बीच स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक स्पेशल चौका जड़ा, जिसे देख उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

हार्दिक के चौके पर फिदा हुईं माहिका

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान माहिका शर्मा लगभग हर मैच में हार्दिक को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची हैं. वानखेड़े में भी वो मौजूद थीं. पारी की शुरुआत में ही हार्दिक ने कीपर के ऊपर से स्वैग वाला चौका जड़ा, जिसे देखकर माहिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वो ताली बजाते दिखीं. दिलचस्प बात ये है कि इस शॉट पर सिर्फ माहिका नहीं बल्कि स्टेडियम में मौजूद पूर्व भारतीय महान कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी भी खुश हुईं और दोनों ने ताली बजाकर हार्दिक की सराहना की. स्टार ऑलराउंडर ने 12 गेंदों पर 27 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम का स्कोर 253 रनों तक पहुंचा दिया. माहिका के साथ हार्दिक का बेटा अगस्त्य भी पापा को सपोर्ट करते दिखे. ये नजारा फैंस का दिल जीत रहा है.

— MuFFatLal Bohra (@arshdeep3444) March 5, 2026

रोहित शर्मा-धोनी का मिलन

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में कई दिनों बाद टीम इंडिया के दो धुरंधर कप्तानों का मिलन हुआ. जी हां, हम बात कर रहे हैं एमएस धोनी और रोहित शर्मा की. भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले दोनों कप्तानों ने एक दूसरे को गले से लगाया. ये मिलन देखकर करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों को ठंडक जरूर मिली होगी.

सेमीफाइनल में सैमसन ने काटा गदर

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद संजू सैमसन ने सेमीफाइनल में भी दम दिखाया और इंग्लैंड गेंदबाजों की वाट लगा दी. जब वो 15 रन पर थे तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने उनका आसान कैच टपका दिया. संजू ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए 89 रनों की बेहद कीमती पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के जड़े.

ये भी पढ़ें: बेंच पर बैठा है 'ब्रह्मास्त्र'... इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में इस्तेमाल करेंगे कोच गंभीर? ऐसी हो सकती है प्लेइंग XI