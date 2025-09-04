टी20 इंटरनेशनल में महारिकॉर्ड बनाने के करीब हार्दिक पांड्या, एशिया कप में पूरा हो जाएगा ये बड़ा सपना

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जब एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए खेलने क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे तो उनके निशाने पर एक महारिकॉर्ड बनाना होगा. दुनिया में सिर्फ दो बार ही अभी तक ये अजूबा हुआ है. दरअसल, हार्दिक पांड्या ये महारिकॉर्ड बनाते ही अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा लेंगे. बता दें कि एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

T20I में इतिहास रचने के करीब हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. एशिया कप 2025 में हार्दिक पांड्या के पास इतिहास रचने का मौका होगा. हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान 6 विकेट लेते ही करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन जाएंगे.

अनोखा शतक लगाने से सिर्फ 6 विकेट ही दूर

हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 114 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.88 की औसत से 1812 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 94 विकेट झटके हैं. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकटों का 'अनोखा शतक' लगाने से सिर्फ 6 विकेट ही दूर हैं. जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन तो वह काफी समय पहले ही पूरा कर चुके हैं. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज और पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

दुनिया में सिर्फ दो बार हुआ ये अजूबा

अब तक पूरी दुनिया में केवल बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000+ रन बनाने और 100+ विकेट लेने में सफल रहे हैं. हार्दिक पांड्या 6 विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन जाएंगे.